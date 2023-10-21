萬聖節應景「化鬼妝」小心顏料釀肌膚問題「真毀容」

萬聖節應景，不少人會化妝打扮。（新華社）

再過幾天就是「不給糖就搗蛋」的萬聖節 ，不少民眾精心準備變裝角色，特殊化妝一定要。醫師提醒，應景畫上殭屍妝、鬼怪妝、女巫妝，顏料卻可能造成肌膚問題，湊熱鬧反而真毀容。

迎接歡樂又搞怪的西洋萬聖節，許多人會裝扮成殭屍、鬼怪、女巫等角色，執業醫師陳映瑜近日透過新聞稿提醒，人體彩繪所用顏料為成分複雜的化學物質，可能對皮膚造成接觸性皮膚炎，嚴重或處理不當甚至會留下終身傷疤。

臨床上常會遇到民眾出現如輕微泛紅、搔癢、致痘與水泡生成，即使發炎反應過後，部分仍導致疤痕組織產生。陳映瑜表示，人體彩繪產品成分十分複雜，根據不同訴求，如色彩鮮豔或高維持性，而有不同的調整，常見包括對苯二胺、有機酸、酚類、甲醛，與鎘、鎳、汞、鉛、銅等重金屬成分。

陳映瑜指出，大多成分短時間使用並不會對皮膚造成傷害，但一來不同廠商使用的配方不盡相同，難以確保百分百安全無慮，二來部分普遍用於刺青、染髮劑與人體彩繪中的成分，比方說對苯二胺所造成的接觸性皮膚炎屢見不鮮。

即使是原本無害的成分也不能掉以輕心，他強調，當環境較為悶熱潮濕、接觸時間過長或肌膚狀況欠佳等狀況發生時，也可能造成皮膚不適。

不過，民眾在使用萬聖節顏料時不須過於緊張。陳映瑜表示，須避免購買來路不明的顏料，使用時也要遵照使用說明、正確使用，首次使用建議小面積塗抹，像是手臂上等，確認不會引起肌膚過敏 ，使用期間避免飲酒與食用刺激性食物，使用後也務必確實卸妝清潔與保養。

他重申，若真的產生肌膚問題，對於急性紅腫發炎狀況，應立即卸除並盡早至醫療院所接受醫師診治，平時確實做好清潔、防曬與保濕，讓肌膚隨時處於健康的狀態。