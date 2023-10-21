我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍二從慕尼黑掠走一幅300年名畫 歸還德國

遭哈瑪斯俘虜的伊州母女檔獲釋 燦笑與拜登通話

萬聖節應景「化鬼妝」小心顏料釀肌膚問題「真毀容」

中央社／台北21日電
萬聖節應景，不少人會化妝打扮。（新華社）
萬聖節應景，不少人會化妝打扮。（新華社）

再過幾天就是「不給糖就搗蛋」的萬聖節，不少民眾精心準備變裝角色，特殊化妝一定要。醫師提醒，應景畫上殭屍妝、鬼怪妝、女巫妝，顏料卻可能造成肌膚問題，湊熱鬧反而真毀容。

迎接歡樂又搞怪的西洋萬聖節，許多人會裝扮成殭屍、鬼怪、女巫等角色，執業醫師陳映瑜近日透過新聞稿提醒，人體彩繪所用顏料為成分複雜的化學物質，可能對皮膚造成接觸性皮膚炎，嚴重或處理不當甚至會留下終身傷疤。

臨床上常會遇到民眾出現如輕微泛紅、搔癢、致痘與水泡生成，即使發炎反應過後，部分仍導致疤痕組織產生。陳映瑜表示，人體彩繪產品成分十分複雜，根據不同訴求，如色彩鮮豔或高維持性，而有不同的調整，常見包括對苯二胺、有機酸、酚類、甲醛，與鎘、鎳、汞、鉛、銅等重金屬成分。

陳映瑜指出，大多成分短時間使用並不會對皮膚造成傷害，但一來不同廠商使用的配方不盡相同，難以確保百分百安全無慮，二來部分普遍用於刺青、染髮劑與人體彩繪中的成分，比方說對苯二胺所造成的接觸性皮膚炎屢見不鮮。

即使是原本無害的成分也不能掉以輕心，他強調，當環境較為悶熱潮濕、接觸時間過長或肌膚狀況欠佳等狀況發生時，也可能造成皮膚不適。

不過，民眾在使用萬聖節顏料時不須過於緊張。陳映瑜表示，須避免購買來路不明的顏料，使用時也要遵照使用說明、正確使用，首次使用建議小面積塗抹，像是手臂上等，確認不會引起肌膚過敏，使用期間避免飲酒與食用刺激性食物，使用後也務必確實卸妝清潔與保養。

他重申，若真的產生肌膚問題，對於急性紅腫發炎狀況，應立即卸除並盡早至醫療院所接受醫師診治，平時確實做好清潔、防曬與保濕，讓肌膚隨時處於健康的狀態。

萬聖節 過敏

上一則

食道逆流+胃炎 腹痛狂咳

延伸閱讀

Skinvive水光針真正告別乾肌困擾 任安慎整型美容獲首批產品提供注射診治

Skinvive水光針真正告別乾肌困擾 任安慎整型美容獲首批產品提供注射診治
山楂減肥劑摻夾竹桃 新州女童誤食送醫

山楂減肥劑摻夾竹桃 新州女童誤食送醫
輪胎為什麼是黑色？最初是白色…加了這成分 睫毛膏裡也有

輪胎為什麼是黑色？最初是白色…加了這成分 睫毛膏裡也有
加州禁食品用紅色色素 FDA仍允許 食衛法規矛盾

加州禁食品用紅色色素 FDA仍允許 食衛法規矛盾

熱門新聞

不少民眾喜歡邊上廁所邊滑手機。情境示意圖。（Ingimage）

喜歡邊蹲廁所邊滑手機 醫警告：恐致4嚴重後果

2023-10-18 20:49
爬樓梯示意圖。（本報資料照片）

爬樓梯就有效 這樣走能降低2種致命心臟病風險

2023-10-17 03:00
第一式「勾腳墊腳」，坐姿，雙腳與肩同寬，做勾腳後翹腳尖的動作。（記者吳慧芬／翻攝）

一天十分鐘 退休樂齡族不怕腳無力 三式運動自養肌力

2023-10-19 05:32
(取材自健康醫療網)

青光眼初期視野缺損無感 醫籲「做1事」及早顧視力

2023-10-16 01:45
醫師提醒，陰莖骨折時，可先冰敷後再快就醫。示意畫面。圖中人物非文中案例。（聯合報系資料照片）

陰莖是否骨折 啪、軟、黑3要件辨別 快做這事保全

2023-10-16 18:51
堅果含維生素E，具抗氧化能力。(Getty Images)

維生素E抗氧化 3天然食物可攝取

2023-10-19 02:00

超人氣

更多 >
這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過

這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過
「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了
金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了
別用漂白水 內行曝清馬桶「1神物」便宜又好用：一刷秒變白

別用漂白水 內行曝清馬桶「1神物」便宜又好用：一刷秒變白
犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文

犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文