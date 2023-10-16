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長者防舊疾復發 天冷起床前先動手腳

鄒尚謙
隨著早晚溫差逐漸增大，長者防「舊疾復發」，醫師建議起床「掀開被子前」，可以先在被窩裡活動手腳。（Getty Images）
隨著早晚溫差逐漸增大，長者防「舊疾復發」，醫師建議起床「掀開被子前」，可以先在被窩裡活動手腳。（Getty Images）

季節轉換開始轉冷，中華民國中醫師公會全聯會秘書長、中醫師陳博淵表示，隨著早晚溫差逐漸增大，有關節肌肉舊傷的民眾容易風濕痛，建議民眾起床「掀開被子前」，可以先在被窩裡活動手腳；飲食上則以「溫補的豆類為主」，熱豆漿就相當適合天氣逐漸轉冷之際食用，四神湯健脾胃也相當推薦。

天氣轉冷許多人開始容易「舊疾復發」，尤其是長者。陳博淵表示，有「關節、肌肉舊傷者」的風濕痛會開始浮現，因此要加強「腳部血液循環」。

「起床先不要掀開被子。」陳博淵說，民眾可以在被窩裡先行「活動筋骨」，從末梢的手指、腳趾，再到膝蓋、手肘，慢慢讓整個身體都活動一下，讓血液循環活絡一下後再起床，避免起床太猛造成頭暈、摔跤。

天氣冷難免讓人減少活動，但陳博淵提醒，天氣冷手腳冰冷外，坐太久直接站起可能會導致「姿態性低血壓」，因此天氣冷動作就「慢慢來」；同時，腳部離心臟最遠，要加強血液循環，晚上可以考慮溫熱水泡腳，照顧好腳部，避免腳腕無力，容易扭到、站不穩。

天氣逐漸轉冷，中醫師建議飲食可以溫補的「豆類」為主，適合喝熱豆漿。（Getty ...
天氣逐漸轉冷，中醫師建議飲食可以溫補的「豆類」為主，適合喝熱豆漿。（Getty Images）

飲食部分也不宜選擇過於溫補的食物。陳博淵建議，現在尚未正式走入冬天，還有些「秋燥」，容易口乾舌燥，也尚不適合吃過於溫補、燥熱的食物，可以先從溫性的豆類開始食用，喝熱豆漿，例如黑豆漿就相當好，可以補腎，四神湯則可以健脾胃，趁現在養胃氣，或是可多食「薑」，對後續過冬都是相當好的保養。

陳博淵也提醒，不少民眾也會選擇當歸、黃耆等補藥，但得注意是否有高血壓、過敏等體質問題，建議進補前仍得經由中醫師診斷調配後選用為宜。

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