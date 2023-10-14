豆蔻抗發炎 適量食用控制體重

豆蔻具有「香料之后」的稱號，不只能減少體內發炎，最新研究更發現它可以促進食慾，並有助於燃燒熱量。（取材自ingimage）

豆蔻不僅是一種具有獨特香氣和特殊風味的調味料，研究人員更將其稱作超級食物，可以提供增強食欲、減少發炎等一系列的好處，而一項發表在《國際分子科學期刊》（Molecular Sciences）上的研究，便評估了豆蔻對健康和飲食的益處。

該研究的主要研究員Luis Cisneros-Zevallos表示，豆蔻在美國是鮮為人知的調味料，但在世界其他地方卻很常見。他們發現這種小小的香料不僅有助於燃燒熱量與維持體重，還能促進食欲和食物攝取量。

研究人員使用活體動物樣本，評估了在正常飲食中不同劑量的豆蔻種子對身體的影響，結果研究發現，豆蔻可以控制脂肪組織分解的神經途徑，並能促進肝臟和骨骼肌肉 氧化磷酸化。

研究小組建議，體重約60公斤的成年人每天至少應食用8到10粒豆蔻莢（相當於77毫克的豆蔻生物活性成分），才能從其中獲得益處。

此外，豆蔻具有「香料之后」的稱號，適量食用便可有助於提高食欲和減重 ，不僅如此，研究人員認為這種香料可以應用於不斷增長的運動營養食品的市場中，以及幫助在接受醫學 治療的人提高食欲。

Cisneros-Zevallos解釋，研究團隊發現，豆蔻與其內含的天然化合物可作為許多促進整體健康的保健產品，而豆蔻的種子也可應用於不同行業，包括體育業、功能性食品業和膳食補充劑業等，以促進更健康的食品生產。

另外，豆蔻對於瓜地馬拉在經濟上占有相當重要的地位，近年來更擴大了豆蔻在美國的使用範圍，以提供該國農民穩定的收入，減緩在移民危機下對該國國民所帶來的衝擊。因此，研究人員認為，此項研究結果對於關心健康的人與從事環境永續的豆蔻種植農民是雙贏的。NOW健康