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鼻子受撞擊 當心內部骨折致鼻塞、頭痛等

健康醫療網
鼻子受外力撞擊恐外觀變形，也易引發鼻塞、呼吸困難、頭痛等，可搭配功能性鼻整形手術改善，也達到美觀效果；圖為示意圖。（Getty Images）
鼻子受外力撞擊恐外觀變形，也易引發鼻塞、呼吸困難、頭痛等，可搭配功能性鼻整形手術改善，也達到美觀效果；圖為示意圖。（Getty Images）

鼻子位於臉部最中間、突出的位置，也肩負呼吸的重責大任，一旦顏面受到車禍、球等外力撞擊，鼻子首當其衝。台北醫學大學附設醫院耳鼻喉科主治醫師張廷碩提醒，鼻子受外力撞擊後，不僅外觀變形，內部也可能因骨折影響呼吸功能，容易引發鼻塞、呼吸困難、頭痛等問題，可搭配功能性鼻整形手術，改善鼻塞、呼吸困難等問題，也達到美觀效果。

Q：車禍、被球打到或其他外力撞擊導致鼻子變形有救嗎？

A：鼻子受外力撞擊後，不僅外觀變形，內部也可能因骨折影響呼吸功能，容易引發鼻塞、呼吸困難、頭痛等問題，可搭配功能性鼻整形手術，將彎曲的鼻中膈及鼻骨矯正，再植入Goretex或是自體肋骨墊高鼻樑，以及搭配自體軟骨雕塑鼻頭形狀，術後不但鼻塞、呼吸困難問題改善，也達到美觀效果。

Q：單純鼻塞/鼻中膈彎曲手術可順便做鼻整形？

A：當然可以的，畢竟好的鼻型，會讓臉蛋看起來更甜美也更帥氣，同時解決鼻外觀及鼻塞困擾，就叫「功能性鼻整形」。

Q：如果沒有呼吸相關問題要解決，可否單做鼻整形就好？

A：可以，可來診間諮詢想解決的鼻形。

Q：哪種隆鼻材料適合我呢？

A：自體軟骨作為隆鼻材料，可以避免感染的風險並且有較長的效果持久性。

Q：手術需要住院幾天？還是當天就可以回家？

A：手術完隔天就可以回家，觀察一個晚上比較安全。

Q：手術費用大約多少?

每個人想解決的問題不同，手術複雜程度不同，需要先來門診諮詢評估，每家醫院費用不同，選用材料不同，費用也不同。

Q：術後復原期多久？

A：大約兩周，不影響日常生活，只要注意短期內不要大力碰撞或擠壓鼻子即可。

Q：我適合隆鼻手術嗎？

A：最近三個月內有鼻竇或前額竇發炎蓄膿，或是近三個月有接受隆鼻手術併發感染者，需先治療好完成後再接受隆鼻手術。以上這些問題最好主動告知醫生，由醫師評估後做決定。

鼻竇炎要注意感染風險

張廷碩提醒，目前鼻子外形的處理，除了山根跟鼻背，都建議使用自體軟骨，包括耳朵軟骨、鼻中軟骨或是肋軟骨，長期下來可避免感染風險，尤其是鼻頭矯正的手術。目前主要術式為三段式隆鼻，可同時處理鼻中膈、山根以及鼻頭，醫師在處理鼻子前，會先用內視鏡檢查鼻腔以及鼻竇的構造，確定沒有鼻竇炎才會進行手術，若有控制不佳的鼻炎或鼻竇炎，都會增加術後感染的機率，故術前仔細評估相當重要。

醫師總結，不論是單純為了美觀還是因外傷造成鼻歪，在接受隆鼻手術前，尋求專業的耳鼻喉科醫師進行評估和診斷，才能確保有術後有一個美麗與功能兼具的俏鼻。

（本文由「健康醫療網」提供）

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