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1顆蓮蓉月餅熱量=雞腿便當 國健署盤點中秋地雷糕點

記者梅緣緣／台北即時報導
中秋節前夕，國健署邀請主廚陳之穎，推出將月餅及鳳梨酥入菜的南洋風味料理，兼顧美味與健康。（記者梅緣緣／攝影）
中秋節前夕，國健署邀請主廚陳之穎，推出將月餅及鳳梨酥入菜的南洋風味料理，兼顧美味與健康。（記者梅緣緣／攝影）

9月28日就是中秋節，一般民眾除賞月、吃柚子外也會團聚一起吃月餅。只是，小小一顆月餅下肚，也要注意熱量超標的危機。台灣衛福部國健署26日與主廚陳之穎聯手，推出創意新吃法，將傳統台式月餅增添南洋元素，吃得美味也兼顧「天天五蔬果」的標準，幫忙國人在中秋佳節期間也能飲食均衡。

「月圓人團圓」但一顆比手掌還小的港式蛋黃蓮蓉月餅，熱量卻直逼800大卡，相當一個雞腿便當。市面上常見約50公克的鳳梨酥，熱量也往往超過250大卡，與一碗白飯相當。

國健署表示，以一名體重60公斤的一般上班族來看，每日所需熱量約1800大卡，若月餅和鳳梨酥各吃一顆，就已達到所需熱量的60%，一不小心就會超過。

國健署署長吳昭軍表示，國人平常蔬菜等膳食纖維攝取量少，且多半是外食族，蔬菜水果攝取不足。國健署社區健康組組長李嘉慧指出，台灣人有88%達不到「天天五蔬果」的建議，再加上中秋時民眾過往習慣在餐與餐之間吃月餅，吃下肚的熱量只會更多。現在將月餅入菜當「正餐」，就可有效減少熱量攝取。

對此國健署邀請主廚陳之穎，推出鳳梨酥越南米春捲、月餅芋泥鮮蔬沙拉、咖哩月餅白花椰菜炒飯、月餅潤餅捲、綠豆椪沙牛奶，共5種具酸甜南洋風味的月餅料理，希望兼顧美味與應景的同時，也能吃得健康。

陳之穎表示，網路上有許多創意月餅料理，但創意過頭，民眾在家也不好做。至於會想以南洋蔬食搭配，陳之穎說因月餅及鳳梨酥多包有果泥或豆沙，本身偏甜，若以酸酸甜甜的料理做搭配，十分合適。另外像民眾常吃的綠豆椪，口感較乾，但如能將綠豆椪加上牛奶與蘋果攪打，製成綠豆椪沙牛奶，除了能達到保留口感、降低熱量的目標，還能一次享受到健康與美味。

不過，民眾若想單吃月餅不入菜，國健署也提供健康吃月餅的4訣竅：

1.看標示

購買月餅時閱讀營養標示，選擇熱量較低或份量較小的月餅購買。

2.分享吃

將購買的月餅切分，與親朋好友一起分享，熱量不超標。

3.減主食

與其他主食類相互替換，避免攝取過多澱粉及熱量。

4.搭蔬果

搭配當季蔬果食用，補充營養素及膳食纖維。

本次推出的鳳梨酥越南米春捲、月餅芋泥鮮蔬沙拉、咖哩月餅白花椰菜炒飯、月餅潤餅捲、...
本次推出的鳳梨酥越南米春捲、月餅芋泥鮮蔬沙拉、咖哩月餅白花椰菜炒飯、月餅潤餅捲、綠豆椪沙牛奶5大中秋南洋特色料理。（記者梅緣緣／攝影）

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