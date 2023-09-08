老年聽力障礙 恐增憂鬱、失智風險

數位式助聽器（前者）。(記者邱瑞杰／攝影)

醫師表示，老年人聽力障礙，心境隨之轉變，可能衍生疏離親友，孤僻多疑等問題。最有效改善方法是配戴助聽器，既能提升人身安全，也能降低罹患憂鬱症 、失智 症或失能的風險。

台灣衛生福利 部基隆醫院耳鼻喉科主任邱柏翰表示，老年聽力障礙是隨著年紀增長產生的退化現象，許多長者出現聽力障礙，心境也隨之轉變，甚至因為聽不清楚，產生焦慮、被害等妄想，覺得別人都在說自己的壞話，或是在背地裡設計陷害自己等等。環環相扣之下，長者對自己越來越缺乏信心，拒絕與外界溝通交流，產生生理和心理問題。

聽力障礙分類為感音性聽力障礙，傳導性聽力障礙及混合性聽力障礙3種，邱柏翰建議家中長輩覺得聽不清楚時，可以到耳鼻喉科門診評估，視需要安排聽力評估。

聽力檢查項目包括耳道、耳膜檢查及純音聽力檢查、語言聽力檢查、腦幹聽性反應檢查、鼓室圖檢查等。邱柏翰表示，傳導性聽力障礙通常可採手術治療，感音性聽力障礙，如老年聽力障礙，就可以考慮配戴助聽器改善。

邱柏翰說，配戴助聽器需要一段時間適應與學習，每一位使用者的聽力程度、生活型態與使用環境並不相同，選配助聽器要由專業的聽力師或選配師協助，挑選適合自己的助聽器。

早期老人家常常因為助聽器的體積大，覺得一看就知是助聽器，並因不想讓人家知道耳朵不好，或覺得不舒服而拒絕配戴。邱柏翰表示，助聽器設計推陳出新，已大幅改善不適感，鼓勵有需要的民眾應及早就醫評估，才能盡早改善生活品質。