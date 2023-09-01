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輕忽「嗆咳」 恐引發吸入性肺炎

廖靜清
隨著年齡增長，口腔及喉嚨周邊肌群已退化鬆弛，吃東西難免會出現吞嚥困難症狀，可以透過「練喉嚨」強化喉部肌力;圖為示意圖。(Getty Images)
隨著年齡增長，口腔及喉嚨周邊肌群已退化鬆弛，吃東西難免會出現吞嚥困難症狀，可以透過「練喉嚨」強化喉部肌力;圖為示意圖。(Getty Images)

70歲林先生，每天早上起床都會喝杯溫開水淨化腸胃，再習慣不過的日常，最近卻頻頻嗆咳，服用保健食品也覺得喉嚨卡卡，一直吞口水想把異物感壓下去。台北食食樂語言治療所所長王雪珮說，隨著年齡增長，喉頭結構會逐漸老化鬆弛，導致吞嚥功能衰退，這是正常現象，但可以透過「練喉嚨」強化喉部肌力。

以台灣為例，根據衛福部統計，民眾逾40萬名65歲以上長者有吞嚥困難；中老年人很容易嗆到，以為咳嗽清一清就好了，卻忽略嗆到、噎到引起的肺部感染。

台灣人十大死因中的肺炎，除了疾病感染因素外，近一半都是因為吞嚥功能退化造成嗆咳，增加吸入性肺炎的風險。吸入性肺炎易引發呼吸衰竭、休克、敗血症等嚴重併發症，被喻為「老人殺手」，尤其高風險的失智者、巴金森氏病患者，應盡早規畫吞嚥治療與訓練計畫，從預防端著手改善。

食不下嚥 易營養攝取失衡

王雪珮表示，家中長輩有「食不下嚥」的狀況，或是進食時間會拉長到1至2個小時，就表示進食出現困難，容易導致營養不良。

一旦營養攝取失衡，肌少症、衰弱症就會陸續跟著來，若惡性循環造成失能、臥床，死亡率就會大幅增加。

針對長輩吞嚥問題，王雪珮說，應找出原因介入處理，包括假牙佩戴、調整進食姿勢、改變食物質地、訓練手抓食物技巧等。另外，可加強口腔肌肉的力量，有效提升咀嚼力。

3技巧 手把手引導自主進食

當長輩吃東西嗆到時，常會有直接將「餐食換成流質食物」的迷思，王雪珮強調，長期喝流質食物會加速退化功能，而且流質比固體更容易嗆到，應依長輩的吞嚥能力，選擇適當的軟食、濃粥、泥餐、細碎食物、半流質飲品等。

除了進食內容，還要注意吃飯姿勢，手把手引導自主進食，手握湯匙、筷子能刺激腦部；如果都倚賴家人餵食，過度照護也會讓年長者身體機能退化。

吞嚥困難3狀況 自主進食3技巧
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失智 併發症 肌肉

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