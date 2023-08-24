67歲「最美歐巴桑」陳美鳳靠8個秘訣凍齡

陳美鳳20幾歲時身材超火辣。（取材自臉書）

今年67歲的陳美鳳平日經常在社群平台分享生活點滴，上個月她曬出20幾歲時的比基尼辣照，一身古銅色肌膚、黑底白點點比基尼泳裝，烘托出波濤洶湧的傲人上圍，發文短短1天就引來超過數萬人按讚，閨密好友藍心湄幾天後也跟進PO出年輕時的泳裝辣照，網友讚2位「陽光美少女」從年輕辣到現在。

陳美鳳分享凍齡養生8祕訣，她認為「睡得好就是最好的美容」。（本報資料照片）

外界稱「台灣最美麗的歐巴桑」是陳美鳳，一點也不為過，她那凍齡外貌還曾登上英國《每日郵報》。她大方分享「養生8祕訣」，竟是食量驚人照樣瘦，常保運動習慣，睡得好，並保有一顆年輕的心，「養生又養心」。

1956年出生的陳美鳳，實在很難讓人相信她今年已經67歲！長腿、腰細、豐胸…，一站出來輕鬆打趴一大票比她年輕的妹妹們。

陳美鳳曾受訪指出，19歲時媽媽就給她穿塑身衣，雕塑 出完美體態，日後她靠飲食控制、運動，即使大魚大肉，也不擔心發胖，這年紀依然小腹平坦、腰身纖細，她對全身上下最有自信的部位也是「腰部」。面容的保養當然也是必要的，她也不諱言偶爾微整可以讓「皮膚立馬緊起來」。

陳美鳳曾說過，她去到海外工作，連老外都猜不出她的真實年齡，讓她超有成就感。而她那「不太科學」的凍齡身形在2020年也吸引英媒「《每日郵報》」報導探究她的美麗祕訣。其實人要與自然對抗向來不是件容易的事，再怎樣的天生麗質總會走到不敵地心引力的一天，陳美鳳明白指出「美麗需要靠經營」，大方分享凍齡養生祕訣：

陳美鳳凍齡養生8祕訣

1.愛泡湯，認為泡湯能放鬆心情、幫助睡眠，「睡得好就是最好的美容」。

2.睡前她還會在床頭擺上裝溫水的保溫杯，半夜口渴可補充水分。

3.起床前會在床上抬腿踩空中輪車，維持臀部、大腿小腿纖細都有不錯效果。最常做的運動就是走路和騎腳踏車，若無法出門就在家做瑜伽伸展筋骨。

4.不忌口，食量還很驚人。早餐吃最多，菜單多是地瓜、燕窩、帶皮蘋果1顆，無論喝湯或煎肉，偶爾會加1～2片薑暖胃。

5.雖吃得多但吃得清淡，不吃油炸類、再製品，以新鮮魚肉、蔬果為主。

6.夏天家裡開冷氣或冬天就會穿上短襪保暖。

7.放鬆心情很重要，睡得好就是最好的美容。

8.偶爾和好友結伴旅遊，「養生又養心」，享受不老的幸福。

身體、容貌都可以靠保養及運動努力維持，但要真的讓人感覺你不老，心境及心情也是一大關鍵，「我的心態都停留在30-40歲」。她經常在社群網站 分享辣照，永保一顆年輕的心。好脾氣的她，也很少生氣動怒或大聲罵人，陳美鳳笑說：「我當然會有我的情緒，但是我忘得也很快，氣氣就過了、算了」。

而經歷過一次婚姻的她，對於感情隨緣不排斥，年紀不要相差太多就好。而最近她接受《LiTV》專訪時還指出，女人要過得好，並非建立在「要有男人」這件事，「年輕時努力工作賺錢，經濟獨立，等有能力照顧自己了，每個階段都有不同的美，打理好自己了，就有機會遇到適合的人」。也或許因為始終保持如此開放的心境，讓她的身、心都是那麼自然的年輕，說凍齡不夠，已經是逆齡了。