不要傻傻拿衣服去冰 12種不開冷氣的消暑秘訣

(取材自健康醫療網)

暑假進入下半場，根據美國國家衛生研究院（National Institutes of Health，簡稱NIH）指出，雖然炎熱天氣可以促進有趣的夏季活動，但人體不可過熱太久，否則會損害大腦和身體器官。人體可以透過排汗自然冷卻，但若流汗仍無法讓人體降到適度溫度時，就會增加熱痙攣、熱水腫和中暑等風險。無論是停電、忍受酷熱還是想省錢，美國有線電視新聞網「CNN」推薦12種方法，讓人不吹冷氣也能舒適生活。

有的人可能會將棉被或衣物拿去冷藏或冷凍。佛羅里達大學農業和生物工程名譽高級講師溫德爾波特 （Wendell Porter）表示，這並非好主意，由於低溫 的織品會從人體吸收大量熱量，因此會在短短幾分鐘內變熱，織物甚至可能因為潮濕而發霉，「你絕對不會想要這麼做的。」

攝取足夠的水分

當感到炎熱和臉潮紅時，給自己補水是降溫的第一步，也是最重要的一步。水溫並不是重點，因為喝進人體就會加熱。如果身體感到炎熱，需要涼一下，沒有足夠的水分就無法做到這一點，因為身體是通過排汗來冷卻體溫。

沖冷水澡＋薄荷肥皂

洗冷水澡或泡澡有助於降低核心溫度，幫助身體降溫。如果想要增加清涼感，可以嘗試使用薄荷肥皂，薄荷油中的薄荷醇會刺激大腦受體，讓身體感到涼感。

在脖子或手腕上使用冷感毛巾

將冷毛巾或冰袋放在手腕上或掛在脖子上，能夠冷卻身體。這些脈搏點是血管靠近皮膚的區域，因此可讓人體更快速降溫。

使用箱型風扇

將箱型風扇朝向房間的窗外，將熱空氣吹出去，以冷空氣取代室內空氣。清晨與夜晚時打開房子兩側的窗戶，有助於促進通風，再加上開電風扇，可以讓降溫速度更快。不過，記得在日出時關閉窗戶，且在日落後再打開窗戶。只要待在電風扇附近，就能夠降低體溫。

關上窗簾或百葉窗

若窗戶面朝太陽的方向（東邊與西邊），建議拉上窗簾或百葉窗，以防止陽光直接進入房屋，並使內部升溫。另外還可以安裝遮光窗簾來隔離房間並減少白天升溫。

睡在透氣的床單上

棉花是最透氣的織品之一，因此睡在純棉床單上可以幫助人在夜間保持涼爽。棉紗的紗支數越低，透氣性就越好。這是因為每平方英寸的紗支數越高，編織的數量就越多。

在地下室就寢

如果溫度太熱而無法入睡，可嘗試睡在臥室以外的地方睡眠。熱空氣上升、冷空氣下降，因此可睡在家中較低的樓層較低或地下室，即可在夜間體驗涼爽的溫度。

關上沒人使用房間的門

如果家中房間沒有通風口或沒人使用，可關上該區域的門，以將冷空氣控制在房屋內人會活動的區域。

在廚房和浴室使用排氣扇

打開廚房排氣扇的開關，可抽出烹飪後上升的熱空氣，或洗澡時打開浴室排氣扇，也可排出淋浴後的溫熱蒸汽。

安裝節能燈泡

白熾燈泡產生的溫度高於LED燈泡。專家推薦關注何時有促銷活動，以便逐漸更換家裡的燈泡。

早上做飯或在室外烹調

烤箱的熱量會蔓延到整個房子。專家建議將熱量集中在一個區域，例如使用慢燉鍋，或者在戶外的烤架上烹飪，以將熱量保持在室外。

享受冰涼美食

炎炎夏日大啖冰棒或冰淇淋，沁涼心脾。但專家表示，如果身體已經過熱或有過熱的危險，此時就不要攝取太多糖，「糖會加速新陳代謝，你會感覺體內很熱。涼爽降溫可能很好，但額外的糖就不好了。」適量攝取即可。

資料來源：健康醫療網

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