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清除自由基 花青素家族是免疫力好夥伴

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花青素多存在於新鮮的蔬菜與水果。（ingimage）
花青素多存在於新鮮的蔬菜與水果。（ingimage）

植物會有各式顏色就是因為花青素的不同所導致。花青素屬於生物類黃酮的一種，在不同酸鹼值下呈現不同顏色，才會被稱之為花青素。目前已發現至少超過25種以上的花青素，對人體而言，花青素對人體健康具有相當重要的角色。

花青素家族中，常見且廣泛存在的有以下6種，包含矢車菊素（cyanidin）、飛燕草素（delphinidin）、錦葵素（malvidin）、天竺葵素（pelargonidin）、芍藥花素（peonidin）、矮牽牛素（petunidin）。花青素的主要營養素能對身體帶來以下幫助：

1.抗氧化與保護心血管：花青素可說是目前所知具有最強大抗氧化力的營養成分，可以大幅降低身體因為氧化壓力所引起的發炎，協助清除自由基。對心血管與神經具有相當保護力。

2.促進眼睛健康：花青素可以通過視網膜屏障直接進入眼部作用，包括放鬆睫狀肌減緩近視；同時還能刺激視紫質再生，避免視網膜受到藍光傷害，減少夜盲症。

3.抑制細菌生長：研究顯示，花青素可以與大腸內維生素產生作用，讓好菌增加達到調整免疫力；富含花青素的蔓越莓亦可抑制細菌生長，同時減少私密處感染。

4.控制食慾與減脂：花青素的前驅物前花青素可以抑制脂肪酶，減少脂肪的產生，進而達到減脂與抑制食慾的目的。

水果含量豐 當心吃多易胖

花青素多存在於新鮮的蔬菜與水果，因此，盡量應縮短食物使用時間。由於水果多半甜份過高，攝取過多反而容易導致體內三酸甘油脂的增加，容易形成肥胖或是脂肪肝。

(本文由NOW健康提供https://healthmedia.com.tw/)

肥胖 免疫力 蔬菜

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