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高低肩、頸椎側彎竟跟牙齒有關？3點評估是否矯正牙齒

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

根據世界衛生組織（WHO）統計，全球每10人中就有7人有齒列問題，歐美國家平均每3～5人就有1人接受過齒顎矯正治療。牙醫羅士傑表示，口腔矯正除了追求口齒美觀，也有不少需求來自於健康與功能性因素，若以年齡處在6至12歲「混合齒列期」孩童為例，牙齒不整齊可能導致咬合困難、食慾降低與彎腰駝背，進而對身高和第二性徵發展產生阻礙。

多次受邀擔任國際培訓講師的羅士傑指出，兒童牙齒不整齊時，不僅影響口腔衛生，更會影響齒齲健康，建議家長把握兒童牙齒矯正的黃金時間，可於諮詢專科醫師評估前，先從3個面向判斷孩子是否有潛在矯正需求。

１、外觀目測：

小下巴、月亮臉、牙齒排列不整齊等。小下巴是指「上顎大下顎很小」，月亮臉常指的是「戽斗」，就是所謂的「地包天」，可見下顎明顯的比上顎大很多。這些情況最常見就是牙齒排列不整齊，包括牙齒重疊、旋轉、開縫，都是屬於牙齒排列不整齊的範圍。

２、生活習慣：

孩子若容易挑食、吃飯特別快或特別慢，這些常與牙齒排列不整齊有關，其次則是睡眠時經常打呼、磨牙，這兩種情況有可能分別或同時發生。最後則是講話口齒不清，除了語言學習方式，也經常與牙齒排列有問題或是舌繫帶太短有關。

３、加重症狀：

當孩子已經碰到上齒列問題，並有以下3種情況時，可能導致牙齒排列不整齊的問題更為嚴重，第1例如孩子喜歡吸咬手指、咬枕頭角等對口齒健康不良的癖好。

第2種則是「口呼吸」，這是典型口腔壞習慣影響牙齒的例子，孩子可能因為過敏、鼻竇炎、鼻中膈彎曲或扁桃腺腫大等原因，呼吸道不順暢，因此改用嘴巴呼吸。但長期口吸呼讓孩子的嘴總是開著，無法閉合做正確的吞嚥動作，舌頭長時間不在正確位置上，無法幫助牙弓左右發展，所以牙弓偏窄、牙齒生長空間不夠，除了牙齒亂之外，還進而影響顎骨和臉部的正常發育。

最後則是體態過胖，下巴脂肪組織相對多，因此會影響發音、吞咽與進食習慣，在交叉影響下就會造成牙齒排列不整齊，這時候也需要請專業醫師評估是否需要牙齒矯正。

過去民眾常忽視口腔健康對身體潛在影響，例如打呼、戽斗，甚至身高發育，這些問題都可能源自口腔矯正需求。不同科別醫師在診療時通常著重於各自的專業領域，例如打呼問題，耳鼻喉科會著重於呼吸道方面檢查，但如果是因為舌頭肥大壓迫呼吸道，耳鼻喉科的治療方式比較難解決，這時會需要從口腔矯正著手，由於這種情況，許多源於口腔的健康問題往往被家長忽視，可能會對孩子的成長發展產生影響。

羅士傑最後也提醒，若是年齡小於8歲或大於85歲的患者、嚴重牙周病患者、免疫性疾病、慢性疾病、急性傳染病、出血性疾病患者，以及對矯正治療了解不足的人，如失憶症、智能障礙或心智障礙者，不建議進行口腔矯正，仍需遵從專業牙醫師的評估建議採取合適治療措施。

 

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58468

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https://www.healthnews.com.tw

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