酷暑「含糖飲料」喝不停 醫警告：恐影響孩童腦部運作

（圖：健康醫療網提供）

炎炎夏日，許多兒童與青少年都喜歡在酷暑中喝上一杯冰涼的糖飲，往往造成熱量攝取過多而導致肥胖 。根據台灣衛生福利部最近一次國民營養調查顯示，7至18歲兒少過重及肥胖盛行率約為26～30％，深入調查飲食狀況時也發現兒童及青少年每周至少喝一次含糖飲料的頻率高達七成。

含糖飲料是「空熱量」影響血管及腦部運作

對此，台北慈濟醫院兒科部醫師沈君毅表示，現今兒少夏天多喜歡以含糖飲料替代白開水作為身體補水的方式，尤其在暑假沒有學校生活約制，幾乎都是一天一杯，但這不僅不會解渴，反而會導致熱量攝取過多而肥胖。含糖飲料的主要成分多為水、精緻糖、奶精等，不僅熱量高且營養密度低，是常見的「空熱量」食物之一。沈君毅指出，精緻糖容易影響孩童血管健康及腦部運作，而最直接的影響便是熱量攝取過多導致肥胖。

飲食控制加333運動原則

根據《兒童肥胖防治實證指引》，會以身高質量指數(BMI)來診斷孩子是否為肥胖，並且以2歲為分水嶺。2歲以下嬰幼兒，若BMI在97.7百分位以上即為肥胖；2歲以上兒童或青少年，超過該年齡層的85百分位時為過重，超過95百分位時即為肥胖。

若孩童已達肥胖標準，沈君毅表示，臨床上會給予相關治療意見，如請家長或青少年紀錄3至7天的飲食日記，安排營養師進行飲食衛教諮詢；同時會建議遵守世界衛生組織「333運動原則」，每周至少運動3次，每次超過30分鐘，心跳達每分鐘130下。

勿讓味覺制約化

味覺是從小開始培養，孩童若是接觸過多精緻糖，則容易造成味覺制約化，影響日後的飲食習慣。沈君毅醫師呼籲，若孩子糖攝取超量，可嘗試以微糖或無糖飲品取代含糖飲料，如自製無糖檸檬或莓果氣泡飲取代汽水、未加工鮮奶取代調味乳等。若孩子已達85百分位的過重標準時，應尋求專業醫師及營養師的協助，至兒科進行相關評估。

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資料來源：健康醫療網

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