天熱別吃冰淇淋降溫 營養師授「解熱、防中暑飲食妙招」

(取材自健康醫療網)

氣溫持續飆高，各式消暑聖品及冰品陸續上市，民眾常冰飲料下肚而覺得清涼暢快。只是冰品及涼飲真的能解身體的熱及渴嗎？

吃冰淇淋無法散熱 且易致體內濕氣堆積

台灣樂生療養院營養室蘇嘉華主任表示，吃冰只會讓身體更加燥熱，像冰淇淋是由牛奶、奶油、糖等原料製成，含有不少脂肪，而食物中的脂肪、碳水化合物或蛋白質會讓身體進行消化作用時，造成體溫上升，因此吃冰淇淋的降溫，只是暫時的、而不能讓身體真正散熱。

另外，有些人在吃清冰時，會加糖漿、煉乳、水果等，甚至再來份聖代冰品大餐、大快朵頤，這時除了冰的寒性外，搭配冰品的佐料與水果的大量糖分，容易導致體內濕氣堆積，晚上吃更容易熱量堆積，造成肥胖 。

這些中暑常被誤認感冒 嚴重恐致命

蘇嘉華營養師解釋，戶外勞動或運動者受高溫 侵襲且水分補充不足時，會讓體熱不易排出體外，造成中暑，嚴重會高燒昏迷、急性腎衰竭，甚至死亡；而從高溫室外突然進入低溫涼爽的冷氣房，也會造成體表面的毛細孔、微血管急速收縮，導致體內熱氣出不來，而有頭痛、噁心、食慾不振等症狀的中暑，這類狀況常被認為是疲勞或感冒而輕忽。

白開水為主攝取來源 吃冰最好在這時

因此，優先以白開水為攝取來源，並避免利尿的咖啡因飲品、多熱量的含糖或運動飲料；分段補充每次150-200CC為佳。而大熱天吃些冰品是可以的，但量不能太多，並盡可能在正中午11點至16點的時候吃，且切忌空腹吃，最好是飯後1小時再吃，避免冷熱食物交錯刺激腸胃不適，切記適量適時、不要過量。

降低身體燥熱感 這些涼感食物有幫助

要降低身體的燥熱感，蘇嘉華營養師分享，可攝取涼感的食物，如綠豆、紅豆、仙草、愛玉、或黑豆水、本土無糖青草茶、西式甜菊薄荷茶、中式桑葉麥冬菊花茶及枸杞蕎麥茶等飲品；適量的水梨、蓮霧、西瓜、楊桃、香瓜及奇異 果等水果也可補充因熱所消耗的體力恢復疲勞，但體質偏寒、懷孕婦女及需要控制血糖的朋友不宜吃多。

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資料來源：健康醫療網

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