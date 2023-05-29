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9個月大女嬰聽損 醫：先天性多不可逆

許政榆
聽損就像近視，退化速度已取決其病因，經過矯正後可以讓小孩聽覺接近正常人；圖為女嬰佩戴助聽器。(取材自Instagram)
聽損就像近視，退化速度已取決其病因，經過矯正後可以讓小孩聽覺接近正常人；圖為女嬰佩戴助聽器。(取材自Instagram)

台灣藝人粿粿（江瑋琳）去年8月生下女兒「小粿醬」，和老公范姜彥豐一家三口幸福美滿，不過她於臉書透露女兒確診為聽損兒，必須要戴助聽器，她特地為女兒選了奶茶色的助聽器，也喊話希望女兒不要因此膽怯，要勇敢探索這世界。

以台灣為例，每年有0.3%至0.4%的新生兒，會有不同程度上的聽損問題。台大醫院耳鼻喉部主治醫師吳振吉表示，新生兒出生時皆會做聽力篩檢，若無法聽到35分貝以下，為中度到中度以上聽損，因而算出新生兒約0.3%的聽損好發率。

一般而言，聽到25以內分貝屬於正常聽力範圍，若是25至30分貝則屬於輕度聽障，約有1%至2%的小朋友可能有輕度以上聽損問題，以先天性感官缺損來說，聽損人數僅次近視。

台大醫院耳鼻喉部主任劉殿楨表示，先天型聽損約60%、70%是基因問題，復原機會不大，只能持平或是變差。考量嬰兒語言學習黃金期在2、3歲前，若經過檢測屬於35-40分貝的中度聽損，會建議在出生6個月左右就開始使用助聽器，若屬於90分貝以上的極重度聽損，建議植入人工電子耳，減少小孩未來聽不到、學不會或講不清楚情況。

吳振吉說，若是雙側聽損者，約5至6成屬於基因因素，而媽媽懷孕時感染巨細胞病毒，也會影響新生兒內耳發育、神經問題，大多屬於不可逆；目前有八成可透過基因檢查、影像檢查或病毒檢查確認原因，剩餘兩成則難找出原因。基因是最常見的隱性遺傳，不同基因的聽力不同，基因治療是未來趨勢，目前美國FDA核可針對特定基因的臨床試驗。

吳振吉表示，目前新生兒出生會做聽力篩檢，及早發現、及早治療，搭配輔具治療，輔助小孩發展正常聽力及語言，才能改善聽語表現。聽損如同近視，退化速度已取決其病因，一歲後病程大多定型且不可逆，甚至還會變差，經過矯正後可以讓小孩聽覺接近正常人。

篩檢 檢測 臉書

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