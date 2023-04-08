女性私密問題難以啟齒 錯誤保養方法要如何避免？

圖片來源 ／健康醫療網

從以前到現在，不論男女，私密處問題都難以啟齒，女性下體搔癢、鬆弛、異味，以及失禁……各類問題，一知半解下，更有人有錯誤認知，「老人才會尿失禁，我現在只是暫時的」、「鬆弛是正常的，沒辦法改變」、「有異味洗一洗就好了」，有些處理方式更會傷害到身體。然而，其實這些問題，現代醫療方式都有辦法幫助改善。

女性私密處問題怕尷尬 就醫情況不佳

皮膚專科診所陳逸懃醫師表示，從業多年以來，由於怕尷尬與不好意思，女性患者面對私密處問題，大多不會就醫。其中主要分為尿失禁、陰道鬆弛、散發異味三大問題為主。

私密處三大問題錯誤認知解析

1.尿失禁：造成尿失禁的原因有許多，一大類別為「應力性尿失禁」，許多人認為只有老人才會有這樣的症狀，陳逸懃醫師說明，其實三四十歲時，就可能有咳嗽漏尿問題，不論咳嗽、打噴嚏、突然站起……都有漏尿危機，也有許多人認為，與這類失禁與自然產相關，其實懷孕期間，體型與體內激素有較大變化，都有可能會有應力性尿失禁。

2.陰道鬆弛：通常是生產過後較容易出現，大多數人的錯誤認知在於，只有自然產的孕婦，才要面臨這類困擾，然而懷孕期間，為了幫助生產，體內分泌的「鬆弛素」，不論選擇什麼生產方式，都不能避免。

3.私密處異味：私密處散發異味時，有些人會選擇使用清潔劑過度清潔，反而破壞陰道酸鹼值與內菌種平衡，造成私密處更加敏感甚至受傷；或者由於不想就醫，購買到含有類固醇的成藥，造成私密處皮膚萎縮。陳逸懃醫師表示，患者通常都要等到很不舒服才會就醫，往往伴隨感染問題，造成反覆就醫的不良循環。

應力性失禁問題提早就醫 凱格爾運動與維密雷射可協助改善

陳逸懃醫師提到，尿失禁問題如果拖到晚期，可能就只有手術 才能起到作用，屬於侵入性的治療方式，改善狀況也因人而異，如果能提早就醫詢問，其實有很多方式改善，如凱格爾運動與私密處雷射。

凱格爾運動主要是為了訓練骨盆底肌肉 ，然而私密處問題，往往不只有肌肉問題，僅透過運動效果有限，同時環境與時間限制較多，現代人要堅持實行較有困難。

私密處雷射治療如維密雷射，能夠改善陰道鬆弛、散發異味的問題，同時藉由刺激陰道時，間接刺激膀胱、尿道肌肉，強韌肌肉，讓應力性失禁的問題得到改善。

維密雷射重建膠原蛋白 迎回健康陰道組織

維密雷射屬於二氧化碳汽化式雷射（CO2），透過汽化與熱效應，代謝老廢陰道組織，已有實證能讓陰道中的固有層厚度增加，增生血管與彈性膠原蛋白，重回彈性緊實；同時維密雷射還能夠提升血液循環，讓陰道回春，改善內部PH值，由中性轉向酸性的健康環境，減少陰道感染與異味問題。

陳逸懃醫師特別說明，其實現在私密處雷射，已經不再是過往印象中，僅有性行為或性需求患者才需要，許多時候已經當作一種治療來使用，如陰道疾病與感染等，都是有一定效益的。

過程基本無痛 適合各個年齡層的保養

由於維密雷射需要將探頭深入陰道，許多人擔心會不會痛？陳逸懃醫師表示，陰道神經叢較特別，除去陰道口較為敏感，探頭經過時，可能會有點不適，基本上不會有疼痛感。

陰道本身健康環境需要維護，陳逸懃醫師表示，持續以維密雷射做私密處保養療程，年輕時可保持陰道緊緻彈性，維持私密處健康環境；熟女時能減少應力性漏尿，如有哺乳也能減少陰道乾澀狀況；待四十五歲後可維持性生活品質，延緩停經前期不適；五十後可避免泌尿道重複感染，減少應力性漏尿。

無懼就醫 私密處要自己守護

許多問題早期就醫，都能用簡易快速的方式獲得改善，應力性漏尿與陰道鬆弛問題，只要早期治療，都能盡量避免手術動刀。

陳逸懃醫師認為，私密處就如同女性的第二張臉。面對臉部保養，許多人都能直言不諱，積極就醫；私密處同樣也需要如此，也要細心呵護維持，醫師是大家的好友，有任何狀況，都能與醫師諮詢，不用害羞與不好意思。

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資料來源：健康醫療網

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