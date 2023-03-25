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醫師破解脂肪肝三大迷思 當心減肥也會肝包油

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

現代人普遍營養過剩，加上攝取大魚大肉、運動量不足，恐養出脂肪肝。台灣脂肪肝盛行率約33.3%，體重過重者更高達70%有此疾患，若不及早發現，恐引起心血管疾病、肝硬化甚至肝癌。台灣林新醫院胃腸肝膽科主任張瑞旻提醒，不是只有肥胖才會引起脂肪肝，飲酒過量、快速減重、吃素飲食不均衡，都有可能形成脂肪肝。

當5%以上的肝細胞有脂肪空泡堆積，就是所謂的脂肪肝。脂肪肝可分為「酒精性脂肪肝」和「非酒精性脂肪肝」，其中酒精性脂肪肝是造成脂肪肝的主因；非酒精性脂肪肝原因眾多，包括糖尿病、高血脂、基因遺傳、體重過重、減重過快、飲食失衡或服用類固醇等藥物，皆會造成肝臟代謝脂肪異常，累積成脂肪肝。

脂肪肝迷思一：我有在減肥，不會有脂肪肝吧

「我又不胖，應該不會有脂肪肝吧？」醫師指出，有些民眾減重過快，反而會形成脂肪肝。例如「生酮飲食」攝取高脂肪卻減少蛋白質，當飲食不均衡，蛋白質不足，身體為了維持運作而燃燒體內正常蛋白質，代償作用就會造成肝細胞運轉障礙，脂肪堆積在肝臟形成脂肪肝。想要減重，最佳的飲食方式是減少攝取碳水化合物，可避免進入人體轉變為糖分與脂肪。

脂肪肝迷思二：吃素就不會有脂肪肝？

根據臨床統計，素食者其實兩成有脂肪肝！當嚴格控制肉類攝取、蛋白質攝取不足時，會造成血液中的脂蛋白不足，肝臟中的脂肪運送出去時容易發生障礙，一樣會累積成脂肪肝。吃素陷阱就藏在「高油脂素料」，例如炸豆包、百頁豆腐等，為了增加口感而添加過多油類，油脂量比一般食物還要高，吃進的不是蛋白質而是油脂！

脂肪肝迷思三：懶得動、靠保健食品可以養肝？

不少民眾懶的運動，依賴一顆又一顆的保健食品來養肝。醫師提醒，坊間不少健康食品標榜可減低血脂，但目前僅在動物實驗上有效，在人體上尚無明確效果。光吃保健食品但又懶得動，熱量無法消耗，肝臟脂肪還是排不出去。

想要消除脂肪肝，控制飲食與減重才是唯一有效的方式。推薦攝取高纖蔬果、魚蛋奶等優質蛋白質，當轉變為優質脂蛋白，有助於把肝臟中的脂肪運送出去，幫脂肪肝瘦身。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57229


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