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刷牙2大NG：不用牙膏、用力漱口

記者許政榆／綜合報導
每次飲食後，應使用含氟牙膏刷牙，不要刷太用力、太乾淨，讓氟化物保留在牙齒上，預防蛀牙。 （取材自ingimage）
每次飲食後，應使用含氟牙膏刷牙，不要刷太用力、太乾淨，讓氟化物保留在牙齒上，預防蛀牙。 （取材自ingimage）

口腔健康與全身健康息息相關，過去常宣導「飯前洗手，飯後漱口」，但牙醫師提醒，用水漱口或清水刷牙，只是將食物殘渣除掉，無法清除口中細菌。建議每次飲食後，應使用含氟牙膏刷牙，且不要刷太用力、太乾淨，才可讓氟化物保留在牙齒上，預防蛀牙。若民眾出門在外不方便刷牙，可使用漱口水、嚼食無糖口香糖替代。

全球疾病負擔的研究，口腔疾病是300多種常見疾病的第一名。2019年世界衛生組織統計，全球約35億人罹患口腔疾病，最常見的口腔疾病為「恆牙未治療齲齒」57.1%，其次為「嚴重牙周疾病」（牙周囊袋>6mm）占28.5%，第三為「乳牙未治療齲齒」占14.6%，第四為「全口缺牙」占8.8%。

中華民國家庭牙醫學會副理事長黃耀慧表示，口腔疾病除了產生疼痛、造成功能喪失，也會影響自信心、孤僻、恐懼，影響社交互動、生產力降低等，甚至增加醫療處置時間與費用。過去常宣導「飯前洗手，飯後漱口」其實是錯誤觀念，應該改為「飯前洗手，飯後刷牙」，若不方便刷牙，才改為用漱口水或口香糖替代。

黃耀慧說，常見民眾2大NG刷牙行為，包括「刷牙不用牙膏」以及「刷完牙用力漱口」，刷牙力道不宜過大。若只用清水漱口或刷牙，無法將細菌清除，刷牙必須要用含氟牙膏，才能達到保護效果。10多年前歐洲建議，刷牙後僅需吐掉泡泡，讓氟化物停留口腔中，無需以大量水漱口。

黃耀慧表示，不方便刷牙可以嚼口香糖、漱口水清潔，嚼口香糖是透過刺激唾液腺分泌唾液，中和口中酸性物質，降低牙菌斑、致齲菌數量，保護牙齒健康。漱口水中含有抗菌成分，幫助牙齒修復。

含氟化物 3大類食物

有些食材本身就含有「氟」，能夠預防蛀牙的情況發生。牙醫師范綱信分享，含有氟化物的食物：

1.根莖類蔬菜（芋頭/山藥/地瓜） ：本身的氟含量就很高，而且多吃還可以幫助消化道變得健康，偶爾可以將其當作主食食用。

2.海鮮肉類（海鮮/雞肉）和海藻：都是有氟化物成分的食物，不過考慮到部分海鮮膽固醇比較高，所以建議食用上要適量。

3.茶製品：茶葉裡頭含有濃度很高的氟，沖泡後雖然會被稀釋，但偶爾喝一下還是不錯的。

中華民國 醫學 蔬菜

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