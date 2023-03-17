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「攝護腺腫大」非老人專利 營養師授4大類男士菜單

健康醫療網／記者王冠廷報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

頻尿、夜尿，彷彿水管沒力般一直想尿卻又排不乾淨！攝護腺腫大引起滴滴答答的無奈真可謂「男」言之隱。印象中攝護腺肥大問題常會發生在50歲以上的男性，但是辛辣食物嗑太多、熬夜晚睡等生活習慣影響，在台灣年過30的男性就有攝護腺增大帶來的困擾，不但不「性」福還嚴重影響睡眠品質！營養師指出，攝護腺難題絕非老人的專利，男性可以趁早保養救援前「腺」，延緩攝護腺肥大的問題，向小便不適說拜拜！

攝護腺又稱前列腺，是位在體內靠近肛門的位置，由於無法自我檢查，因此攝護腺必須由專業醫療人員從肛門觸診。衛生福利部國民健康署建議，一般男性年齡50歲後最好每年做一次專業醫療檢查。不過，中高齡男性可以依據自己如廁時排尿流速、是否中斷斷斷續續、感覺未排空、夜尿次數甚至血尿等情況，初步評估自己的攝護腺健康狀況。

營養師鄭秀卿說明，攝護腺腫大並非老人的專利！造成攝護腺腫大的原因很多，基因、年齡、雄性素、肥胖造成的腰圍過寬，再加上日常久坐、壓力、熬夜，攝取過多加工食品造成身體發炎，這些都導致攝護腺腫大有「年輕化」的趨勢。

老化造成的攝護腺腫大的確無法避免，但是預防未老先衰，營養師提醒要好好保養攝護腺及膀胱，日常NG行為千萬不要以身試法，精準有效預防「男」言之隱。對於廣大男性來說，生活上也有很多可以加強的方法：

合宜的生活型態：改善生活作息，避免熬夜、久坐，當然也不要抽菸、飲酒過度，找到紓解壓力的方法，避免高壓生活如影隨形。每天喝足1,500~2,000c.c.的水，避免夜間頻尿在睡前3~4小時可減量攝取。 搭配規律的運動：規律運動可以維持理想體重之外，研究資料指出，中、老年人維持運動習慣可以降低攝護腺癌發生機會，這與男性睪固酮的濃度有關，睪固酮是成人男性體內含量最多與最重要的男性賀爾蒙，可以維持許多器官正常運作，濃度高時有活力、精力充沛。 健康男士菜單：想從日常飲食調整做起，鄭秀卿營養師傳授富含四大類食物的「男士菜單」，像是含鋅食物、紅色系蔬果、黑麥花及富含大豆異黃酮的食材，和含硒食物，有助於維護攝護腺的健康。忙碌上班族可以選擇含黑麥花及南瓜籽的保健食品補充。

(1)    含鋅食物：南瓜籽、鷹嘴豆、牡蠣
(2)    紅色系蔬果：番茄、西瓜、紫高麗菜
(3)    含硒食物：如大蒜、青花菜
(4)    黑麥花及富含大豆異黃酮的山藥、豆腐，都有助維護攝護腺健康，也要避免重口味加工食品、刺激性飲品等。

【延伸閱讀】

男人攝護腺肥大「這時」開始　醫解析「症狀＆治療方式」

放鬆平滑肌「排尿」更順暢　攝護腺肥大用藥優缺點一次看

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57153

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