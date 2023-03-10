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專家：時間調快調慢不利生理時鐘 中風、心臟病風險增

記者張聲肇／即時報導
美國12日起實施日光節約時間，將時鐘撥快一小時。（Getty Images）
美國12日起實施日光節約時間，將時鐘撥快一小時。（Getty Images）

12日起實施日光節約時間，時鐘又要撥快一小時。但研究也發現，時鐘撥快一小時會提高心臟病中風和情緒失控的風險。另外，民眾摸黑開車出門，通勤時出問題的機率大增，專家建議提早檢查車況，包括頭燈和胎壓，以降低風險。

雖然有人喜歡傍晚長久些，放學下班後活動時間較多，可是研究發現，早晨亮些、傍晚暗些，更有利健康，因為晨亮昏暗更符合人體的生理節奏。

密西根韋恩州立大學醫學院醫學教授、美國睡眠醫學院董事饒禮(James A. Rowley)說，早上陽光充分，有利我們調整生理時鐘，「調整」出晚上正常入眠時間。

「聽起來不是直覺的作息觀，但事實就是如此，早上我們需要光亮，幫我們晚上容易入眠，相反地，傍晚陽光仍太亮的話，夜晚就不容易入眠。」

饒禮說，長期以觀，日光節約時間和心臟病、糖尿病都有關係，部分原因就是睡眠時程受到打擾。「此外，日光節約期間，我們也沒有很準確地追蹤太陽，提示常常差了一小時，這會(對健康)造成長期效應。」

交通安全方面，剛調整時間的頭幾天，事故傷亡人數較多，尤其在西部同一時區的地點。美國汽車協會(AAA)發言人格若斯(Andrew Gross)說，這跟駕駛人還在懵懂狀態就開車出門也有關係。

AAA所謂的懵懂狀態是指「正要入眠前」的精神狀態，和勞累或疲倦不同，格若斯說，因日光節約期間少睡一個鐘頭，就足以讓人感覺沒睡飽、精神懵懂。「睡不到5小時就懵懂上路的駕駛人，撞車的風險跟酒駕一樣，精神懵懂開車，就是這麼嚴重。」

饒禮建議，日光節約實施前幾天，提早20-30分鐘睡覺，習慣陽光對生理時鐘的影響。長期而言，還是要廢除不合天然生理時鐘的「撥快撥慢」制，恢復「標準時間」制。

醫學 心臟病 中風

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