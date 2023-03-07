長輩突異常 「胡言亂語、出現幻覺」 不是中邪是譫妄

譫妄症狀與失智、老年憂鬱相似，容易被搞混而錯過黃金治療期。（本報資料照片）

一位80歲女性患者，因情緒不穩定，出現妄想和幻覺等症狀，被送入急診室，經評估診斷，患者在幾天前進行了大腸癌手術 ，住院期間使用大量的止痛劑和鎮靜劑，再加上重症病房的環境，引發術後譫妄現象。

台灣精神科醫師楊聰財說，譫妄是一種精神狀態，大腦的認知和反應出現了混亂、混淆、幻覺、妄想等症狀，最常見的現象是突然胡言亂語、認不得人、激躁不安、忘東忘西、失去定向感和時間感等，甚至有患者表示看到不存在的東西，家屬以為是中邪帶去收驚。

發生譫妄6原因

為什麼會發生譫妄現象？楊聰財表示，主要是因為大腦發生瀰漫性代謝障礙，進而可能有6原因導致譫妄：

1.生理狀態：某些疾病或身體損傷，例如感染、中風、腦外傷、癲癇等。

2.精神狀態：情緒不穩、憂鬱症、焦慮症、思覺失調症等心理狀態。

3.缺乏睡眠：睡眠不足或睡眠質量差，可能導致譫妄現象。

4.身體失調：長期飢餓、脫水、高燒、低血糖等身體失調。

5.藥物或毒品 使用：某些藥物或毒品也會導致譫妄現象，例如酒精、安眠藥、抗精神病藥、迷幻藥等。

6.環境改變：最常發生在醫院，因住院產生身心壓力，大腦意識狀態突然改變。

楊聰財提醒，當出現譫妄現象時，應儘早尋求醫療幫助，找出原因進行相應的治療方式，只要把發生原因控制好，大多數患者都可以恢復。

易與失智 、老年憂鬱搞混

譫妄無特定年齡層，但是常見於老年人身上，根據研究統計顯示，與慢性疾病、藥物使用和社交孤立等因素相關，增加了發作風險。

譫妄症狀與失智、老年憂鬱相似，容易被搞混而錯過黃金治療期，楊聰財強調，譫妄通常包括混亂、幻覺、妄想；老年憂鬱則是情緒低落、失眠、自我否定、體重減輕等；失智症狀屬於持續性、逐漸惡化的認知功能障礙，當長輩記憶力衰退、語言障礙、思維能力下降，就要多加注意。

另一個觀察重點是時間，譫妄通常是暫時性，可能在幾小時或幾天內緩解，而失智是一種持續性、逐漸惡化的認知功能障礙，病程長達多年。

要特別注意的是，容易發生譫妄的長輩，失智風險也較高；譫妄跟失智可能並存，若失智長輩突然陷入譫妄，患者的認知功能會惡化得更快。區分這些疾病的關鍵是詳細醫學及心理評估，逐項檢查身體狀況、腦部功能，並評估情感和認知功能等，及時診斷及早治療。 預防譫妄4方法。（資料來源／醫師楊聰財、製表／廖靜清）