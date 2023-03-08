高尿酸無症狀 痛風4時期 小心急性發作

痛風是因體內過多的尿酸而結晶沉積在關節 處，造成一種極度疼痛的關節炎，因為痛的時候來去如風而得名。

台灣國泰綜合醫院風濕免疫學科主任級醫師陳堃宏表示，痛風主要是因普林代謝不佳、造成尿酸增高造成，隨現代人飲食、生活習慣改變，痛風發病的人口愈來愈多。

陳堃宏表示，正常人血中的尿酸值約為7.0mg/dL。痛風主要分為四個時期，第一階段是「無症狀高尿酸血症」，此時尿酸值可能高達7以上，但沒有任何症狀。隨著個案狀況不同，可能會突然急性發作，進入第二階段的「急性痛風期」，尿酸結晶在關節造成關節炎，病人因疼痛就醫。

通常給予止痛劑後，有些病患一周後症狀減緩、不再疼痛，有可能幾年內都不會發生疼痛而未治療，但血中尿酸仍高，屬於第三階段的「間歇期痛風」。第四階段則是「痛風石型痛風」，此時可能已導致關節變形，甚至功能受到影響、妨礙日常生活。

飲食先控制 再考慮用藥

陳堃宏表示，在治療上會視病患處於何種階段，給予不同治療。例如處於無症狀高尿酸血症時，會先評估是否因利尿劑或結核病藥物造成血中尿酸過高，改用替代藥物就可改善。若病患無特別的藥物使用且有三高 等，也會先以非藥物方式介入，試圖以飲食控制改善，如仍不可逆，才會走向藥物控制。

急性痛風期最要緊是先止痛，而非降尿酸。陳堃宏表示，過去以高劑量秋水仙素為主要治療藥物，但拉肚子等副作用過於強烈，因此現在會以消炎止痛藥，如NSAIDs或是類固醇為第一線藥物，並搭配低劑量秋水仙素治療。

急性期後觀察一至二個月，看病人尿酸是否自行下降，若降至正常值就先不用藥；但如果一再復發，或是尿酸仍偏高，「就來吃藥吧！」

陳堃宏表示，若就診病患太年輕，通常會推測是因為尿酸製造太多，排泄在尿中的尿酸也會太高，因此通常會以抑制尿酸藥物為主；若就診為中年病患，臨床上以尿酸排泄不足為主，則會優先使用促進排泄藥物。但通常會觀察一、兩周後的效果，是否達到尿酸目標值4至6，再決定是否更換藥物。

藥物效果好 手術 患者漸少

除了藥物治療，有些病患仍會走到手術的地步；不過振興醫院過敏免疫風濕科主任李信興表示，現在藥物效果較過去好很多，副作用也較小，一天只需半顆至一顆就能將尿酸控制良好，因此需要手術切除痛風石的病患已愈來愈少。如果真的需要開刀，通常是「不乖的病人」，畢竟若藥物控制良好，尿酸值降到4或5，經過二至五年，痛風石就會慢慢縮小。