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日本沖繩人愛吃紫薯「藍區飲食法」盛產百歲人瑞

健康醫療網／記者鄭宜芬外電報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

地球上5個「藍色地區」（Blue Zones）包括義大利薩丁尼亞、日本沖繩等地，靠著植物性飲食、維持充足活動量、維持身心健康等生活方式，屢創長壽紀錄。美國藍區（Blue Zones）機構創辦人丹布特納（Dan Buettner）表示：「直到1975年，沖繩人的膳食攝入量都來自紫藷，我認為它創造了人類歷史上最長壽的人口數。」

「藍色地區」盛產百歲人瑞

據《CNN》報導，全球5個最長壽的地區，包括義大利的薩丁尼亞島、希臘的伊卡里亞島、日本沖繩、哥斯大黎加的尼科亞、美國加州羅馬琳達等地，當地居民相當長壽，甚至壽命可達100歲甚至超過100歲，這些地區被稱為「藍色地區」。
專家分析，這裡的居民擁有共同的環境和生活方式，有助於他們長壽，包括經常步行、喜愛園藝、外出騎自行車，他們與親友關係密切，有人生目標，而且通常是某個社會或宗教團體的成員，抗壓性好。他們以植物性飲食為主，而且在吃飽之前就停止進食，不會吃過頭。

美國藍區（Blue Zones）機構旨在幫助民眾活得更長壽、更健康，創辦人丹布特納（Dan Buettner）表示，「藍色地區」的人不單靠飲食吃的健康，而是以整體生活方式達到長壽，地球上任何人都可以參考這種生活方式，無論在哪裡生活和吃飯，即使是在美國這樣高度加工、痴迷食物的文化中，只要掌握原則也能活得健康。

攝取98%植物性食物

「藍色地區的飲食模式是98%的植物性食物——攝取全食物（天然完整且沒有加工精製過的食物）和高碳水化合物。而不是零食、糖果和汽水等簡單的碳水化合物。一說到碳水化合物，人們都很害怕，但我們的食物系統中，最健康的食物就是複合碳水化合物。」

美國心臟協會資料指出，複合碳水化合物包括豆類、蔬菜和全穀類，可提供加工精製食品缺少的維生素、礦物質和纖維。此外，複合碳水化合物消化速度較慢，纖維可以讓人長時間感到飽足。

「藍區飲食」類似地中海飲食

丹布特納說明，長壽飲食五大支柱是全穀物、當季蔬菜、根莖類、堅果和豆類。尤其以豆類最為重要。

藍區飲食類似於近年健康飲食冠軍「地中海飲食」，只差在魚吃的比較少，藍區居民每周只吃3次於，而且只吃3盎司（約85公克），1個月平均只吃5次肉，「直到1975年，沖繩人的膳食攝入量都來自紫甘藷，我認為它創造了人類歷史上最長壽的人口。」此外，藍色地區的人不太喝牛奶，通常是喝羊奶或吃羊奶酪。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56784

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