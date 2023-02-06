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春季乍暖還寒 慎防3病1菌、定期量血壓

記者陳雨鑫／綜合報導
天冷血管易收縮，外出要做好保暖，防血壓增高，引發腦中風或心肌梗塞。（本報資料照片）
天冷血管易收縮，外出要做好保暖，防血壓增高，引發腦中風或心肌梗塞。（本報資料照片）

春天到，天氣乍暖還寒，感染科醫師提醒，要嚴防「三病一菌」新冠病毒、流感病毒、呼吸道融合病毒、肺炎鏈球菌的侵襲。避免染疫最佳方式，除了打疫苗，就是增強抵抗力。心臟內科醫師也提醒，若長輩染疫，易增加心臟血管的負擔，影響心肺功能，這個春天，保養打底的功夫千萬不能少。

少數感冒者 出現心肌炎

新冠肺炎逐步走向流感化，台灣國泰醫院心血管中心心臟內科主治醫師黃晨祐表示，新冠病毒屬於冠狀病毒，透過人體ACE2作為受體，侵入人體。ACE2受體雖然大量集中在鼻腔與肺部，但是心臟、血管也有ACE2受體的分布，不少感染新冠肺炎的患者除了肺部受到損傷之外，病毒也可能攻擊心臟血管，引發血栓、心肌梗塞。

黃晨祐說，除了新冠病毒外，其餘的感冒病毒，約1%到3%患者感染後，會在一周內出現心肌炎，其機轉不是病毒直接攻擊心臟血管，而是免疫系統失衡所致。整體而言，較少有感冒病毒會直接引起心臟疾病，通常都是「間接影響」，像原本身體就不好的民眾，如三高患者，感冒後誘發全身性發炎反應，就可能引發心血管問題。

口味重鹹者 慎防心衰竭

天冷血管容易收縮，黃晨祐指出，如果民眾本身血管狹窄而不自知，很容易因為沒有做好保暖，血壓增高，引發腦中風或心肌梗塞；若感冒則可能造成全身性感染，心臟不好的人心臟負擔會增加，可能導致心臟衰竭。愛喝熱湯、吃火鍋、口味重鹹者，會使體內鈉離子增加，也要慎防心衰竭。

黃晨祐還提醒，天冷保暖必須注意頭部與腳部，三高患者格外需要留意；別以為室內全身發熱到流汗，外出就能擺脫外套，一定要穿好穿暖後，再步出室內環境。

根據急診經驗，心血管疾病主要發生在「凌晨3時到5時」，因為凌晨4時到5時人體自律神經在做轉換，準備要清醒時，身體會透過提高血壓，喚醒身體；高血壓患者若沒好好吃藥，此時就可能發生心血管問題。有些長者在這段時間會起床上廁所，棉被內與室溫有落差，血管收縮也可能導致心肌梗塞或發生腦中風。

高血壓的人須定期且正確量血壓，達到早期診斷的目標。（Getty Images）
高血壓的人須定期且正確量血壓，達到早期診斷的目標。（Getty Images）

高血壓患者 按時量血壓

初春時，避免感冒或心血管疾病上身，最重要仍是加強免疫力。黃晨祐建議，首要定時運動，每天運動30分鐘，以有氧運動為主；高血壓患者已逐漸年輕化，應該維持定期量測血壓的習慣，正常血壓應低於120／80毫米汞柱，居家量測血壓可採722原則，連續7天測量血壓、每天測量血壓至少2次（早晚各一次）、每次至少測量2次並取平均值（每次間隔一分鐘）。

如果正值生病感冒期間，不要做劇烈運動。黃晨祐建議，感冒痊癒後一到二周再做運動，恢復到正常的運動習慣，感冒期間就讓身體休息，且有些感冒藥物，像改善鼻塞的藥物，有些會含有血管收縮劑，若又劇烈運動，恐會提高血壓，此時血管狀況不佳，也可能引發心肌梗塞、腦中風等疾病。

高血壓 中風 三高

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