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冬季進補 男生不怕「腎虧」中醫談補腎之道

健康醫療網／記者王冠廷報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

「冬天是進補的好時節。」講到一般人對中醫進補的印象，最在意的大概就是要「補腎」，這也跟坊間廣告的資訊傳播方向有關，似乎男性到了一定年齡就要擔心自己「功能不足」，得靠一些中藥補補腎才好維持活力。

腎氣要顧全 損傷需調補

高雄市立聯合醫院中醫科李育權中醫師解釋，中醫很講究對腎氣的調養。在中醫生理學中腎為「先天之本」、「受五臟六腑之精而藏之」，腎氣是生命動力的基礎，也是讓其他臟腑維持正常運作的關鍵，而腎氣衰弱就是人逐漸衰老的過程。

因此，所謂的「補腎」不只是與生殖有關的「壯陽」，事實上更接近現代「抗老化」的概念，明確來說，跟身體老化的各種徵象，如頭髮、牙齒、面色、月經、筋骨關節、生殖能力都有關係，此外，除了年齡衰老，當受到一些特殊的病邪入侵或久病纏身，就有可能損傷腎氣，需要靠藥物進一步調補。

腎氣基礎保養 中藥穴位治療

常見的中藥多以「六味地黃丸」為底，著重腎、脾、肝三個臟腑，透過地黃、山藥、山茱萸與澤瀉、茯苓、牡丹皮六味藥物構成三補三瀉。這個處方起初是針對兒童打造、具有平緩補益的性質，在這個基礎方上又可以因病症不同而有所加減，氣短喘促用麥味地黃丸、眼睛乾澀則用杞菊地黃丸、潮熱盜汗用知柏地黃丸為主。根據經絡和穴性，某些特定的穴位也有補腎氣的效果，例如下背部的腎俞穴是腎氣疏通的管道，而位於腳踝內外側的太谿穴與崑崙穴有滋腎陰、祛風濕的效果。

凡是藥物就會對身體造成特定的偏性，吃多了也有可能會產生礙胃、腹瀉、燥熱、失眠、皮膚癢等各種不良反應，更重要的是，藥物需要經過腎臟代謝，就有可能會對腎臟造成負擔，更何況有些中藥，離子含量較高，腎功能下降的病患不宜多服用。腎氣的保養應從基礎生活作息、運動和情緒來調整，如洗個熱水澡或是泡泡腳、早點上床休息，民眾若需更進一步的資訊，建議洽詢專業中醫師。

【延伸閱讀】

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天冷進補！　中醫警告「這期間」不補沒事，一補恐出大事

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56626

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