捐血後補鐵補對了嗎？沒「它」吃下的鐵無法被吸收

圖片來源 ／健康醫療網

許多熱心民眾，會定期捐血幫助需要的病人，而捐血後最常聽到的建議便是，多吃富含鐵質的食物「補鐵」，才能補足捐血流失的鐵質，不過你知道為什麼要補鐵嗎？

台灣台南捐血中心何國維醫師表示，民眾若依最短的間隔時間前往捐血，體內的鐵儲存量可能會較上次捐血時低，因此有固定捐血的捐血人，日常飲食一定要注重鐵質的補充，不過，飲食當中的鐵質普遍無法直接被身體吸收，需要有維生素C的幫助，鐵質才能被身體順利吸收。

血紅素由鐵組成 鐵嚴重缺乏會導致貧血

血液中的紅血球攜帶大量的血紅素，約占紅血球的90%，而成人的血紅素是由4個蛋白鏈（2個α蛋白鏈、2個β蛋白鏈）與血基質組成，血基質中心為鐵元素，可以與氧結合，這也是為什麼血紅素可以攜帶氧氣的關鍵。

鐵是形成血紅素的關鍵成分，若嚴重缺乏則會導致缺鐵性貧血。何國維醫師以澳洲 紅十字會血液中心的衛教圖進一步說明，一位標準體型的成年人身上約帶有4.0g的鐵質，正常情況下，約有2.4－2.8g的鐵質在血液中以血紅素形式作為攜帶氧氣之用，約有0.2－0.3g的鐵質以肌紅素形式存在橫紋肌中，而剩餘的鐵質則會儲存在肝臟、脾臟、骨髓等處，也就是所謂的「鐵儲存量」。

（圖片來源：澳洲紅十字會血液中心衛教圖－何國維醫師提供）

當體內鐵質流失時，鐵儲存量就會被拿出來填補空缺，何國維醫師表示，人體在真正進展為缺鐵性貧血前，會先經歷鐵儲存量的消耗，當鐵儲存量被消耗殆盡，鐵質卻繼續流失時，原料短缺的情況影響到血紅素製造，導致男性血紅素濃度下降至13g/dL以下，女性至12g/dL以下時，這才真正進展成所謂的「缺鐵性貧血」。

捐血會導致缺鐵性貧血？醫師教你補鐵正確觀念

雖然捐血會使體內鐵質隨血液流失，但並不會影響長期的血紅素濃度，因為捐血人體內仍有足夠的鐵儲存量可以使用，因此捐血後並不會直接導致缺鐵性貧血，只要捐血後適當補鐵，即可補足鐵儲存量的消耗。

何國維醫師提到，捐全血250c.c.所流失的鐵，一般飲食約要3個月才能補足，捐全血500c.c.則約要5個月的時間，可是捐全血250c.c.的間隔時間為2個月，捐全血500c.c.為3個月，以至於有固定捐血習慣的民眾下次捐血時，體內的鐵儲存量會比上次捐血時稍低一些，這也是為什麼會建議固定捐血者，日常飲食一定要注重鐵質攝取的原因。

紅肉、海鮮、蛋、牛奶、深綠色蔬菜 、豆類等都含有豐富的鐵質，何國維醫師提醒，捐血人在捐血前後應「正常飲食」，並著重攝取富含鐵質及蛋白質 的食物，在此情況下，就算沒有額外服用鐵劑，捐血人也不必擔心缺鐵的問題發生。

不過，飲食上除了鐵質（Fe）外，同時也要注意維生素C的攝取，何國維醫師表示，食物中的鐵質長以帶三個正電的Fe3+存在，然而小腸只能吸收帶兩個正電的Fe2+，此時必須透過維生素C將食物中的Fe3+轉換為Fe2+，鐵質才能被身體順利吸收，因此建議有固定捐血習慣的捐血人，必須同時補充鐵質與維生素C，以利捐血後的鐵質補充。

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資料來源：健康醫療網

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