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「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

軍醫教人過年怎麼吃 最好開水取代可樂與雪碧

記者洪哲政／台北即時報導
春節假期，三軍總醫院王映權醫師提醒飲食規律、定時定量，配合運動，才能吃得盡興又健康。（軍聞社）
春節假期，三軍總醫院王映權醫師提醒飲食規律、定時定量，配合運動，才能吃得盡興又健康。（軍聞社）

軍聞社23日報導，每到農曆春節，除了是家家戶戶團圓的日子，免不了一定會有豐盛菜餚，因此，過節期間該如何飲食也成為現代人相當講究的事，三軍總醫院王映權醫師表示，飲食要規律、定時定量，並結合適當運動，才能在年假期間吃得盡興又健康。

王醫師指出，隨著國人健康的觀念提升，飲食方面都已有概念，但要身體力行卻相當困難，提醒國人可以透過熱量的攝取控制，像是白開水取代飲料、認識食物熱量陷阱，以及培養運動習慣，來達成保健身體的目標。

影片來源：軍聞社

王醫師表示，每個人每天所需熱量皆不相同，大約是1800到2100大卡，一碗白飯約為280大卡，瓶裝600ML的可樂及雪碧的熱量相當於一碗白飯的熱量，因此，過年期間，建議多飲用白開水，漸少飲料攝取。

在運動方面，王醫師說，很多人常常忽略運動所消耗的是否與吃進的熱量成正比，以飲用運動飲料及豆漿等飲品，大約為一碗飯280大卡熱量為例，各項常見運動，需要騎腳踏車90分鐘、跑步25分鐘、爬樓梯30分鐘、籃球、游泳35分鐘、羽毛球40分鐘，以及跳繩25分鐘，才能避免補充過高的熱量，須多加留意。

針對均衡飲食方面，三總營養師歐蘊寧則表示，均衡攝取全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類和油脂與堅果種子類等6大類食物原則，男生一餐約一碗白飯，女生大約七八分滿，蔬菜部分，基本是煮熟之後半碗量，肉類差不多兩兩，大概半個掌心，盡量選擇雞肉或魚肉等白色肉類，並建議清蒸、水煮或是烘烤的烹飪方式，減少油脂攝取，水果也相當重要，但過多也不好，建議一天可以吃到兩碗七八分滿的量。

歐營養師強調，年節期間，可能會吃一些像是瓜子等堅果類，首先盡量選擇完整包裝，以及清楚的營養成分或是食品標示，確保來源無虞。另外，雖然堅果類是好的植物油，但吃過多也會增加熱量攝取，建議食用前先進行分裝，一天大約為免洗湯匙一匙的量，並選擇無調味較為健康。

三總營養師歐蘊寧表示，均衡攝取6大類食物，避免過量，確保健康。（軍聞社）
三總營養師歐蘊寧表示，均衡攝取6大類食物，避免過量，確保健康。（軍聞社）

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