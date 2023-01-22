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寒流來襲 三高患者注意 吃鍋只喝開鍋前20分鐘湯底

記者陳雨鑫／台北即時報導
寒流來襲，三高患者千萬不能掉以輕心，如果出現持續性胸悶、呼吸困難、單側突然無力、口齒不清等，應要立即就醫，避免發生猝死意外。此為示意圖。（本報資料照片）
寒流來襲，三高患者千萬不能掉以輕心，如果出現持續性胸悶、呼吸困難、單側突然無力、口齒不清等，應要立即就醫，避免發生猝死意外。此為示意圖。（本報資料照片）

大年初一全台各地氣溫回升，北部氣溫舒適、南部氣溫微熱，從初二開始，氣溫可能會開始下降，初三、初四寒流籠罩，挑戰入冬以來氣溫最低紀錄。

國泰醫院心血管中心介入性心血管科主治醫師黃晨祐說，寒流來襲，三高患者千萬不能掉以輕心，該時節是急性心肌梗塞、急性梗塞性腦中風的高風險時節，如果出現持續性胸悶、呼吸困難、單側突然無力、口齒不清等，應要立即就醫，避免發生猝死意外。

黃晨祐說，冬天是急性心血管疾病好發時期，氣溫驟降時，體內的血管也會跟著收縮，使血流阻力上升，容易造成血壓升高，引起血管內皮細胞和動脈粥狀硬化斑塊的不穩定性，增加急性心肌梗塞與和急性梗塞性腦中風的風險。

氣溫變化劇烈，高風險族群為三高、抽菸和慢性腎臟病的患者，黃晨祐說，這些疾病都是動脈粥狀硬化最相關的病因，除了按時服藥之外，必須定期追蹤各類膽固醇數值、糖化血色素、空腹血糖、腎功能肌酸酐指數。

高血壓的患者更需特別注意，不論年紀性別，目前建議居家量測血壓控制在130/80毫米汞柱以下。冬季時的血壓容易忽高忽低，建議病友應該多紀錄居家血壓，回診時和醫師討論必要的高血壓藥物微幅調整。

冬天時的飲食大多是油膩、高熱量的湯類或火鍋，容易使得血糖和膽固醇容易超標，建議避免食用過多的含油脂的肉類，如豬、牛、羊和加工火鍋料，火鍋湯底盡量也昆布、柴魚風味的清湯為主，避開麻辣、起司、酸菜白肉等重鹹度的鍋底。

另外，火鍋湯建議只喝開鍋後前20分鐘，因為一旦煮過後，湯內的鈉離子、磷酸鹽及硝酸鹽等食品添加物濃度會大幅提高。

高血壓 中風 三高

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