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貼布貼紮 改善肩頸痠痛

吳傑沐
肩膀發炎、痠痛，可透過物理治療，配合使用肌內效貼布貼紮，疼痛症狀可明顯改善。（圖：台灣苗栗醫院提供）
肩膀發炎、痠痛，可透過物理治療，配合使用肌內效貼布貼紮，疼痛症狀可明顯改善。（圖：台灣苗栗醫院提供）

很多人都有肩頸痠痛的問題，醫師指出，肩頸出現疼痛，主要都是因重複性的勞動，或是扛舉過重物品造成的症狀，建議可透過物理治療，並且配合使用肌內效貼布貼紮，疼痛症狀可明顯改善。

一名在電子廠上班的李姓40多歲女性，因工作關係需要經常抬舉零件與物品，重複性的動作導致其肩部疼痛、僵硬，穿脫衣服、睡覺時都在痛，日前因症狀持續未改善，疼痛難耐，於是就醫治療。

台灣苗栗醫院復健科主任康耀文表示，經診察發現，這名患者肱二頭肌與棘上肌有發炎、關節角度受限，X光檢查後，確定其骨關節沒有問題，也沒有肌腱鈣化，因此安排物理治療並配合使用肌內效貼布貼紮，症狀明顯改善。

民眾常聽到俗稱的「五十肩」，其學名是「粘連性關節囊炎」，康耀文指出，常見的是以肩關節肌腱炎為主，例如肩二頭肌肌腱炎、肩棘上肌肌腱炎較為常見。

現代人因為運動少，肌力明顯較差，做重複性動作過多，或是假日從事較激烈性運動時，很容易造成軟組織過度負荷導致發炎，好發族群以中年人居多。康耀文說，若肩膀發炎、痠痛，一定要好好治療，否則發炎拖太久，有可能發生沒有受傷，肩膀肌腱就突然斷裂的風險，屆時恐怕得手術才能治療。

康耀文強調，肌內效貼紮治療，除了常應用於肩部痠、痛治療外，運動傷害防護、媽媽手、網球肘、高爾夫球肘、乳癌術後淋巴水腫、周邊組織腫脹、血腫、術後止痛等也會運用，使用範圍相當廣泛。

台灣苗栗醫院院長李明輝表示，臨床上如果要延長復健的效果，或是保護受傷的肌肉，可自費選擇非侵入性的肌貼治療，利用具有伸縮性的肌內效貼布的黏彈性質與力學方向，配合肌動學及生物力學的原理，可以達到改善疼痛、增加循環、降低水腫、加速癒合、放鬆軟組織等效果。

康耀文指出，雖然肌內效貼布不含藥性，但它是醫材，不可以隨意黏貼，當心亂貼恐受傷或反而更痛。

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