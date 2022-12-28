我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

半夜抽筋顧不得天冷跳下床 醫師建議加強保暖按摩紓緩

記者李宗祐／嘉義即時報導
拉筋伸展、熱敷、補充香蕉及睡前喝杯熱牛奶，有預防抽筋的效果。（嘉義基督教醫院提供）
拉筋伸展、熱敷、補充香蕉及睡前喝杯熱牛奶，有預防抽筋的效果。（嘉義基督教醫院提供）

天氣持續低溫，很多人因為四肢冰冷容易發生腳麻和抽筋的狀況，台灣嘉義基督教醫院家醫科醫師鄭雅綺表示，天冷就懶得動，血液循環變差，建議平日應該注意保暖，多做拉筋運動、熱敷來預防抽筋，但如果類似腳麻症狀反覆出現，應就醫檢查。

這幾天天氣寒冷，嘉義市李先生窩在被子裡睡得正舒服，凌晨3點多，突然小腿一陣抽筋，顧不得寒冷，猛然跳下床，一旁太太以為什麼事發生，看他一臉痛苦才知道是抽筋，幫忙按摩紓緩，睡意全消。為什麼會抽筋？

醫師鄭雅綺表示，冬天冷颼颼、夏天吹冷氣吹太冷、或是突然用力過猛都可能使腳抽筋。抽筋最常發生部位就是小腿部位，腳部的抽筋則以腳趾抽筋較多，原因可能是血液循環不良，站立過久、運動過度造成的肌肉疲勞，溫度偏低，電解質不平衡（鉀與鈣），也可能與周邊血管疾病、神經壓迫有關。

鄭雅綺表示，小腿抽筋多發生在夜間睡覺時，促進血液循環是預防抽筋最有效的方法。利用熱敷、泡腳20分鐘並稍做按摩紓緩，睡覺時最好穿長褲、襪子防寒，或是睡覺時在小腿部加蓋上毯子加強保暖，另外，補充香蕉及睡前喝杯熱牛奶，也是有預防抽筋的效果。

鄭雅綺建議，突發小腿抽筋時，可以膝蓋打直並腳尖朝上約5到10秒，或是面向牆壁，讓腳跟著地腳尖碰牆壁伸展小腿後側，伸展1至2分鐘後可以改善抽筋情況。

她提醒，家中有長輩及三高患者盡量使用電暖器調節室內溫度。如果有末梢神經感覺異常或糖尿病病人，使用電暖器或暖暖包要特別小心不要燙傷。若抽筋狀況一直未改善，就要應該就醫，詢問醫師。

嘉義基督教醫院家醫科醫師鄭雅綺建議平日應該注意保暖，多做拉筋運動、熱敷來預防抽筋...
嘉義基督教醫院家醫科醫師鄭雅綺建議平日應該注意保暖，多做拉筋運動、熱敷來預防抽筋。（嘉義基督教醫院提供）

三高 糖尿病 肌肉

上一則

吃藥仍難降高血壓 「腎動脈交感神經阻斷術」可幫忙

延伸閱讀

年節禮物如何選？HiTrons推薦3款最熱門按摩椅

年節禮物如何選？HiTrons推薦3款最熱門按摩椅
日本富士醫療按摩椅年終大清倉　三大名椅震撼價3-4折全數出清

日本富士醫療按摩椅年終大清倉　三大名椅震撼價3-4折全數出清
男子按摩時猝死 醫師提醒3重點要注意

男子按摩時猝死 醫師提醒3重點要注意
日本富士醫療按摩椅年終大清倉　三大名椅震撼價3-4折全數出清

日本富士醫療按摩椅年終大清倉　三大名椅震撼價3-4折全數出清

熱門新聞

最近氣溫溜滑梯，民眾吃羊肉爐、燒酒雞進補，醫師提醒補過頭可能讓健康亮紅燈。（南投醫院提供）

寒冬提升免疫力 營養師：這兩招比進補更有用

2022-12-23 18:07
（圖：健康醫療網提供）

出現5症狀恐末期 9成患者不知自己罹患慢性「這病」

2022-12-25 01:55
黃儀絜提醒，風濕性感冒民眾，以及經期、孕期女子應避免吃薑母鴨。（藥師公會提供）

冬至進補要注意 3類人最好別碰薑母鴨

2022-12-21 04:26
一位著名科學家敦促禁止在食品中使用「亞硝酸鹽」，因為最新研究強調經常食用培根和火腿等加工肉類「明顯會導致罹患癌症的風險」。（路透）

明顯致癌 加工肉品添「亞硝酸鹽」 科學家籲禁用

2022-12-27 21:06
（圖：健康醫療網提供）

總是昏昏沉沉想打瞌睡？「10大表現中1」應立馬就醫

2022-12-22 01:15
三軍總醫院眼科部一般眼科科主任呂大文提醒，急性青光眼若在秋冬好發，很容易有致盲性，若發作後8小時內沒有降眼壓，急性青光眼患者恐留下後遺症，嚴重者恐失明。（聯合報系資料照片）

天氣太冷竟會失明 眼科權威：這4類型族群慎防

2022-12-24 18:39

超人氣

更多 >
一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象
蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理

蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理
就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它
飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周
美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了

美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了