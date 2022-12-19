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男子按摩時猝死 醫師提醒3重點要注意

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

按摩有許多的好處，可以舒緩痠痛、不適，還能促進血液循環，然而卻有人在按摩途中猝死，根據台灣媒體報導，新北一位53歲陳姓男子到按摩店做腳底按摩竟然猝死，嚇壞店內服務人員。

原本想要藉由按摩放鬆、犒賞自己，沒想到竟發生不幸的意外，許多民眾就開始擔心，按摩潛藏著什麼樣的風險？該注意些什麼？有心血管疾病的患者可以按摩嗎？台灣振興醫院心臟血管內科醫師陳冠群表示，可以，但有三個重點要特別注意，包括「位置」、「力道與深度」、「按摩前的不良行為」。

按摩別亂按 尤其頸部「這位置」很危險

根據報導指出，陳姓男子會腳底按摩猝死，可能是因休克身亡。陳冠群醫師表示，休克分為很多種，有心因性休克、神經性休克、低血容積休克，而按摩引起的突發性意外，有些時候是因為神經性休克造成的，事實上周邊神經的刺激有可能會影響心臟，像腳底有許多神經系統，按摩可能會造成神經過度刺激，影響控制心臟節律的神經系統，導致心跳停止，或是使神經傳導異常，影響心臟的血液輸出。

除了腳底外，陳冠群醫師也特別提醒，位在頸部喉頭兩側的「頸動脈竇」也會影響心跳節律，頸動脈竇是血管匯流的地方，這個區域神經分布也相當密集，可以直接控制心臟的跳動，過度按壓可能會造成心跳停止，過去臨床上就曾遇過這樣的案例，因此醫師建議，按摩的時候最好盡量不要去按摩頸部。

按摩痛才有效？ 小心按太用力會出事

此外，按摩的力道、深度也是需要特別注意的，有些人會認為按摩會痛很正常，而且要痛才有效，因此按得越痛越好，陳冠群醫師就指出，疼痛如果太過劇烈，原本就有可能會使人暈厥，而且不論按摩的部位，只要周邊神經刺激過強就會影響心臟跳動，嚴重就有可能造成暈厥或神經性休克，此外，如果按摩力道太大，也有可能造成骨折，使周邊血管受到間接影響，這部分骨質疏鬆的年長者要特別注意。

而按摩如果按的太深也有可能會導致憾事發生，陳冠群醫師表示，有時候按摩師傅按得太深，血管內有斑塊，就有可能導致斑塊破裂、剝離，並隨著血流到腦部造成急性腦中風，而年紀比較大的長者，血管多少都會有些老化或是硬化，經不起這樣的揉搓，就有可能產生動脈剝離，這都是曾經發生過的。

陳冠群醫師就分享到，有病人去按摩，突然產生胸痛而且半邊身體無力，送到急診檢查，發現他主動脈的地方因為按摩力道過大剝離，而且裂痕從頸部的血管一路裂到心臟血管，後來緊急做手術才把病人搶救回來。

按摩前小心這些事 心臟病患者也可以按摩

按摩過程中有許多該注意的地方，而按摩前也有一些事情是民眾要特別注意的，陳冠群醫師表示，身體裡面本身水分不夠、血液不夠，會造成所謂的「低血容積休克」，如果一整天都沒有喝水，身體產生脫水的狀況，在按摩的過程中就有可能會產生休克。

而且陳冠群醫師也提到，按摩前如果有飲酒，酒精會造成血管擴張，血流減少，此時心臟跳動又因按摩的周邊神經刺激受到影響，可能就會造成比較嚴重的意外發生。

不過，民眾也不需要對按摩有太多的恐懼、擔心，按摩還是有許多的好處，陳冠群醫師也表示，有心臟血管疾病的病人，只要注意按摩的力道、深度，避開比較危險的區域，以及按摩前的一些不良行為，事實上是可以按摩的，不需要太過緊張或害怕。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56170


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猝死 手術 心臟病

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