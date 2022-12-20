噪音不只引起耳鳴 還可能導致偏頭痛

若不慎暴露於噪音，且未經防護，最好能趕緊迴避以減少傷害；圖為示意圖。（Getty Images）

在耳鳴門診中，歸咎於噪音暴露者比比皆是。

在正常狀態下，聽覺產生過程，是由外耳收集聲音，通過耳膜，藉著三塊聽小骨間之槓桿作用，傳進內耳耳蝸管；在前庭階管的最大共振處推動前庭膜，震動柯蒂氏器；聽毛跟蓋膜間發生剪力位移，聽毛細胞發出去極化訊號，經由突觸傳給螺旋神經，通過耳蝸神經，到達腹側耳蝸神經核，進入腦幹，最後到達大腦顳葉產生聽覺。然而，噪音是如何引起耳鳴的？

柯蒂氏器過勞…發炎性耳鳴

噪音劇烈震動耳膜，引起血腫，會震動聽小骨，引起關節 囊水腫。此狀況會減少聲音傳進內耳，引起傳導性聽障，患者會覺得該耳悶塞，聽聲音時好像隔著一道牆，聽到的聲音比正常的還要少一些音量或頻率，儼然「負相耳鳴」，也就是「負相聽覺症狀（negative hearing symptom）」。

噪音劇烈擺動柯蒂氏器，聽毛細胞快速且劇烈地去極化又再極化，細胞缺氧，以無氧呼吸產生自由基，毒害細胞，細胞發炎後，不斷地把訊息經由突觸傳給螺旋神經，產生聽覺；聽毛細胞突觸及螺旋神經樹突也會受到牽扯，發炎水腫，不斷地發出訊息傳進大腦。

當外聽毛斷裂，無法輔助內聽毛，內聽毛細胞產生不精準且斷續的訊號，聽起來像山谷回音。這些狀況均會產生感覺性聽障，引起發炎性耳鳴，類似聽覺器官的「疼痛」。

耳蝸每個部位聽到音頻不同，前方耳蝸動脈供血給近端段耳蝸管音頻4K~20K Hz，後方耳蝸動脈供血給遠端段耳蝸管音頻20K~2K Hz及中間段耳蝸管音頻2K~4K Hz。4K Hz處耳蝸管是內耳循環的最末梢，一旦內耳缺血，受害最深。（圖：陳建志提供）

耳蝸動脈缺血…誘發偏頭痛

噪音會引起患者警戒，體內交感神經功能旺盛，心跳加速、血壓 升高、汗腺分泌增加、瞳孔放大、血液黏滯度增加等；還會引起兩側內耳小動脈管壁收縮，耳蝸血流減少，造成柯蒂氏器缺氧受損。

由於耳蝸每個部位聽到的聲音頻率不同，在音頻4K Hz處耳蝸管位於前方耳蝸動脈與後方耳蝸動脈之間，正是內耳循環的最末稍，最易受缺血所害，產生發炎性耳鳴。

若耳蝸動脈管壁上的三叉神經末梢受到刺激，經由血管疼痛機制，釋放出大量的降血鈣素基因相關胜肽（CGRP），擴張腦血管，救援耳蝸動脈，會誘發偏頭痛，稱為「耳蝸性偏頭痛」。

噪音消失後，發炎性耳鳴會逐漸消退，若遺留感覺性或傳導性聽力障礙，腦幹聽覺神經路徑減少抑制效應，放大傳入訊號，允許背側耳蝸神經核把體內訊號傳進聽覺路徑，會產生代償性耳鳴。

上圖：噪音進入耳蝸管後，震動前庭階管，推動前庭膜，震動柯蒂氏器。下圖：柯蒂氏器是聽覺感受器主要成分，由內、外聽毛細胞，支持細胞和蓋膜所構成，也是噪音受損最關鍵處，連帶地影響到細胞突觸及螺旋神經樹突。（圖：陳建志提供）

青少年用耳機 音量別大

連續性脈衝性噪音（例如錘打、射擊、鞭炮等）會比持續性噪音更會傷害聽力，因為前者會對柯蒂氏器有更大的擺動位移。噪音防護已成職場衛生重要的項目，現代勞工 較少受到噪音傷害，反而是青少年長時間使用耳機大聲地聽音樂，提早聽覺受損，產生耳鳴。

建議音量旋鈕定在最大音量之六成以下，每日聽音樂不超過60分鐘。若不慎暴露於噪音，且未經防護，最好能趕緊迴避，減少傷害，之後安靜休養，充足睡眠，可保住聽力，以免聽障及耳鳴。在上呼吸道感染期間，中耳及內耳正值發炎，抵抗力較差，更要避免噪音。