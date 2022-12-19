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1天喝8杯水？ 新研究：沒必要

編譯季晶晶
新研究發現，對大部分健康的成人來說，一天喝八杯水並無必要。（美聯社）
新研究發現，對大部分健康的成人來說，一天喝八杯水並無必要。（美聯社）

一篇刊登在《科學》（Science）期刊的新研究發現，對於大部分健康的成人來說，一天喝足八杯水完全沒必要。

華盛頓郵報報導，美國國家研究委員會（NRC）食品與營養委員會在1945年鼓勵成人每天攝取64盎斯（接近2000毫升）的水，但這個建議被誤導，以為是每天喝足八杯水，許多公司藉此行銷產品，販售容量64盎斯的水壺，甚至附感應器追蹤，提醒你每30到40分鐘就喝一次水。這些都沒考慮到從飲料，例如咖啡和茶，以及食物當中攝取到的水分。

新研究發現，該喝多少水依人而定，取決於年齡、性別、體型、活動量，以及居住地的氣候。

杜克大學教授龐策（Herman Pontzer）是該研究的共同作者之一，他說：「如果你每天喝八杯水，沒事，只是要多花時間上廁所。」

為了找出到底需要喝多少水，龐策和其他共同作者分析住在26個國家的5600人數據，他們的年齡介於8天大到96歲之間，各個階層都有，如農場工人、運動員和非運動員、歐美上班族，還有來自南美與非洲的農耕和漁獵者。結果發現，身體「非脂肪」組織愈多，需要喝的水量愈多。由於男性相較於女性體型較高大，身體脂肪較少，一般需要較多的水。

一個人需要的水，一生當中也會有變化，一般在20到50歲之間達到峰值，然後隨著新陳代謝變而下滑。

另外還有兩項因素決定你需要喝多少水：氣候和生活型態，住在比較熱的地方，做比較多的體力活會需要比較多的水；來自經濟開發程度較低地區的人比起已開發國家的人需要較多的水。此外，世界變得比較熱，也會讓需要喝的水增加。

所以該喝多少水？答案很簡單：渴的時候就喝。優先喝水，避開會引發代謝問題的含糖飲料，喝啡和茶也行。

運動員 咖啡 華盛頓郵報

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