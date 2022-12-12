膝關節退化 軟骨細胞移植可治療

退化性膝關節炎不只是許多長者的困擾，50多歲的族群也會遇到。(Getty Images)

膝關節 退化人數愈來愈多，不過膝關節退化並非老人家專利，50多歲的族群一樣有此困擾。醫師表示，面對膝關節退化，除了使用復健、藥物及關節內注射等非手術 療法，或以手術治療、更換人工膝關節等，「自體軟骨細胞層片移植」也是治療選項之一。

軟骨功能 有如避震器

「關節炎治療最困難在於軟骨再生」，台灣義大醫院長杜元坤說，關節軟骨多數為「透明軟骨」，這種軟骨具有黏性及彈性，以保護骨頭間的撞擊及傷害，功能有如汽車避震器，傳統治療雖能延緩關節炎惡化速度，但無法重建透明軟骨，許多患者最終仍免不了需接受人工膝關節置換。

義大醫院2019年通過台灣衛福部核准「自體軟骨細胞層片移植」，並在「2022台灣醫療科技展」發表治療兩周年成果。

杜元坤說，兩年來已完成60名患者，年齡25至70歲間，其中14人追蹤兩年，另有六成完成雙邊膝蓋手術，並透過術後追蹤發現，病患主觀感受明顯進步，而經磁振造影檢查，也看到患者透明軟骨再生，回到正常軟骨厚度，部分病友甚至可達到完全健康膝蓋的狀態。

57歲吳先生年輕時喜歡打籃球，不僅膝蓋半月板破裂、軟骨缺損，但近年飽受膝關節提早退化所苦，不僅日常活動疼痛不適；就連停好車、離開駕駛座，都還得先「暖身」一陣子，等膝蓋解「凍」，才能邁開步伐，生活品質大受影響。

手術後500天 已重返健身 房

吳先生為解決膝蓋疼痛困擾，做過各種注射治療，甚至微創、截骨、清創等大大小小手術做了五次，就是無法徹底解決問題，一段時間後，症狀便會再出現。所幸去年9月他接受「自體軟骨細胞層片移植」治療，迄今將近500天，不僅能夠進行間歇訓練，影像檢查也顯示軟骨確實再生、正慢慢增加厚度，成功讓膝關節活動度重新解「鎖」；不但再度邁入健身房，也計畫明年4月要飛往京都賞櫻。

技術源自日本 用溫差培養軟骨

杜元坤說，「細胞層片」技術源自日本東海大學Sato教授，為利用環境溫度變化進行細胞培養及剝離，當溫度較高時，細胞可以貼附生長，一旦溫度降低，就能造成整層細胞剝離，以成功培養出片狀、柔軟的透明軟骨層片，而移植細胞可堆疊三到五層，依病患需求量身訂做。

義大醫院在植入時，為了讓層片植入時黏著度更佳，會在要黏附層片的軟骨鑽出一些小洞，讓身體在修復同時促進細胞層片密合；最後由三名醫師組成團隊在手術室合作，加速完成細胞層片植入。

另一名患者、58歲社區李藥師，於疫情期間為確診者送藥到府，沒想到某天送藥途中，因患者居住的三合院水溝沒有加蓋，一不小心就踩空、撞傷膝蓋，且不能好好走路，對生活品質及健康影響實在很大。

李藥師原本膝蓋就有些退化，也有聽說自體軟骨細胞層片移植，本來還在猶豫。結果剛剛好撞到，就覺得應該是注定要做治療，並於今年8月接受右側膝關節軟骨細胞層片植入治療。

部分患者 不適合移植

但並非所有軟骨缺損患者都適合細胞層片移植。杜元坤說，此技術不適用於有自體免疫、感染、癌症等造成的關節軟骨破壞。適用對象為外傷性或退化性引起的關節炎合併軟骨缺損患者，治療前須經X光片診斷確定是中度以下退化性關節炎，治療前先取出自身膝蓋軟骨細胞，在體外培養成細胞層片，然後再手術移植回軟骨缺損部位，藉以修復缺損，緩解疼痛不適。

義大醫院正評估將這項技術擴大使用於膝關節以外部位，像是肩關節、髖關節等；近來也完成以誘導性全能幹細胞（IPS細胞）與外泌體注入關節腔、促進關節軟骨再生的實驗，希望有朝一日不需先取自體軟骨細胞培植層片，而是用異體細胞就能幫助病友完成治療。