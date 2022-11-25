「活著不只為洗腎」 23歲開始洗腎 她走過低谷活得精彩

吳小姐樂觀看待人生，「洗腎是為了活著，但活著不是只為了洗腎」。（圖：吳小姐提供）

從洗腎到幸運換腎，又因病毒感染再度洗腎，36歲吳小姐仍樂觀看待人生，即使定期血液透析，但仍兼兩份工作，還進修上課，開設臉書 互助社團陪伴其他腎友，對她來說，「洗腎已不是生命中的檻，而是看見新世界的墊腳石。」

吳小姐 初始拒絕洗腎

2008年，吳小姐就讀二技時，新生健檢報告發現腎功能異常，當時年輕不以為意，不料半年後，因呼吸道感染反覆發燒，畏光腳腫、泡泡尿，到大醫院抽血檢查，醫師診斷為急性腎衰竭，必須緊急洗腎。因年紀輕對洗腎資訊不了解，恐懼人生的突變，拒絕接受洗腎。

吳小姐說，那段時間爸媽帶著尋訪密醫，試過各種偏方、中草藥，曾一天吞下多達90顆密醫的藥丸，最後因延遲洗腎，體內累積過多毒素，慢性腎衰竭導致腦部不正常放電，睡覺時癲癇發作被送至急診，緊急插管洗腎。

醫師鼓勵腎友，透析也得將自己身體照顧好，預先做好準備，有機會等待腎臟移植；圖為示意圖。（Getty Images）

三年後 二度洗腎人生

「我要洗腎一輩子嗎？」吳小姐醒來後問著護理師，當時她才23歲，如今在最辛苦的狀況下開始洗腎人生。腎臟科醫師對家人說，「不要因為一個器官損害，讓身體所有器官都泡在毒素裡面」，這讓她最終接受事實，每周三次血液透析，六年等待後，她幸運配對腎臟，遠離洗腎人生。

不過，換腎後第三年，吳小姐因免疫系統問題，陸續出現慢性排斥症狀，更因長期服用免疫抑制劑，免疫力 過低造成病毒、泌尿道感染，大量病毒攻擊，導致新腎臟喪失排毒功能。入院時因肺腺蟲感染，血氧掉到54%、肌酸酐飆到16（正常值0.6至12）。

相較於第一次拒絕面對，這次她入院時主動請求醫師洗腎，吳小姐如今笑著回想，這是第一次醒著時這麼接近死亡。在2472天的移植旅程後二度洗腎，她表示沒有任何遺憾，也領悟到「洗腎是為了活著，但活著不是只為了洗腎」。

不悲觀 兼顧工作進修

現在，她每周一、五洗腎，兩份工作，且進修心理諮商與心靈課程，偶爾兼差到國小代課、塔羅牌占卜師，剩餘時間經營臉書粉絲專頁、腎友社團，主動了解透析相關資訊，並將自我經驗分享給大眾，生活愉快、充實。

台灣基層透析協會秘書長、晉康診所院長曾國憲表示，透析治療目的是協助病患持續就業 、就學，與腎病共存共好。

每年台灣成功配對的腎臟移植個案約300例至400例，儘管機率不高，曾國憲仍鼓勵腎友，不要放棄希望，透析也得將自己的身體照顧好，等待期間多關注自己的生活品質，減少透析不適症狀，期待像吳小姐經過適合的治療模式，回到工作崗位與復歸生活的患者可以更多，腎友們預先做好準備，讓身體更強大，迎接腎臟移植的到來。

傳統洗腎常出現抽筋、搔癢、食欲降低等副作用，吳小姐說，四個小時血液透析就像是一趟長泳，結束後飢餓、疲勞、無力，在改用新型人工腎臟後，情況好轉，皮膚不再暗沉，思緒也變得比較清晰，「眼睛像是被擦亮的感覺」。

曾國憲曾收治一名接受腹膜透析的男性腎友，身形高瘦，治療後因腹膜問題食欲變差，有時甚至只能吃下兩顆水餃。後續轉做血液透析，經年累月，透析副作用浮現，皮膚極度搔癢，難以入眠，幾乎沒有生活品質，使用新型人工腎臟後，有效清除中、大分子，透析後體力較容易恢復，搔癢狀況改善，胃口變好，身體狀況變佳，正排隊等候腎臟移植的機會。