別埋頭苦吃 紅麴、魚油降血脂效果不彰

美國心臟學會年會最新一篇研究指出，魚油、肉桂、大蒜、薑黃、植物固醇、紅麴等6類健康食品相較安慰劑，降低壞膽固醇LDL效果不顯著；圖為示意圖。（路透）

心血管疾病 患者透過藥物控制病情，也常使用健康食品護血管、降低「壞膽固醇」低密度脂蛋白（LDL），不過美國心臟學會年會中發表一篇新研究，市面上號稱可降低LDL如魚油、紅麴等6種健康食品，與安慰劑相比，降低LDL的效果不明顯，但服用降血脂藥物可降低LDL近4成。

醫師認為，該研究可提醒民眾，使用健康食品須評估是否達到預期療效，千萬不要「埋頭苦吃」。

新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風於臉書 貼文，美國心臟學會11月6日於芝加哥 舉行年會，當中一篇降血脂臨床試驗，共收199名健康個案，治療28天後分組進行研究，包括「健康食品」魚油、肉桂、大蒜、薑黃、植物固醇、紅麴等6種健康食品，以及降血脂藥物（rosuvastatin 5mg）、安慰劑，每組約30人以內。結果發現，與安慰劑相比，健康食品降低LDL效果不明顯，但rosuvastatin可降低LDL37.9%。

大蒜。（本報資料照片）

洪惠風表示，上述6類健康食品中像是魚油、肉桂等，並非完全用於降低LDL，不過紅麴、植物固醇在過去其他研究發現可降低LDL。此次研究的原作者，是希望能了解健康食品降低LDL的比例，不過該篇研究在統計學上並未達到意義，包括補充食品內含成分不穩定、LDL降低幅度太小、收案人數太少等原因所致。

洪惠風指出，市售不少健康食品標榜可以降血脂，實際效果不得而知，提醒民眾使用健康食品一至二個月後，可透過抽血檢查，確認降低LDL幅度是否達到期望標準，再決定要不要長期使用健康食品。有時個人體質不同，生成效果也有差異，建議民眾斟酌選擇健康食品，「不要埋頭苦吃」。