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立冬補冬做不好反惡化 中醫師：疫後千萬別亂捕

記者楊雅棠／台北即時報導
在台灣有「立冬補冬」的習俗，但千萬別亂補。（本報資料照片）
在台灣有「立冬補冬」的習俗，但千萬別亂補。（本報資料照片）

7日是24節氣中的立冬，也是冬天的開始。在台灣有「立冬補冬」的習俗，許多人迫不急待當晚就要去大啖麻油雞、薑母鴨。但台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方提醒，出現嘴乾、嘴破、喉嚨痛的「虛火」者不適合補之外，現在新冠肺炎疫情下，疫後者也千萬別亂吃，小心補過頭。

陳麒方表示，以中醫學理來說，雖然最冷的時間點落在冬至前後，但一年當中的四立，立春、立夏、立秋、立冬，則是季節交替的日子。而在四立前一兩天是「四絕日」，天氣的乾濕冷熱和溫差變化大，尤其次立夏、立冬更是寒熱轉換時間點。

過去民間習俗會在立冬進補，作為一年辛勞給身體的犒賞，以恢復元氣。陳麒方說，因為過去農業社會，立冬是需要儲備能量的時候，因此有此補養的習慣。但現代人生活型態不大一樣，不需要特別儲備能量，也不需要特別進補。

他說，除非是精神體力不佳、胃口不好、怎麼睡都睡不飽，或是腸胃不佳，如容易便秘或拉肚子對天氣變化較敏感、「體虛」的人，才需要適度滋補。可在食材中加入薑、當歸、茴香等溫熱的藥材，並用米酒烹煮，讓藥力更容易發揮。

但是陳麒方提醒，有些民眾雖然身體疲憊，但有嘴乾、嘴破、喉嚨痛等症狀，表示體內正在發炎，屬於「虛火」的狀況，反而不可吃溫熱的藥膳進補。

另外，現在新冠肺炎疫情還在流行，還有許多人染疫。他也提醒，疫後也千萬不要因為立冬而跟著去「補冬」。

陳麒方說，不論是《傷寒論》的「差後勞復」或是孫思邈《千金方》談食禁的篇章中都提到類似的論述，外感要治療、清餘邪，就需要「引邪外出」。像是新冠肺炎一類的外感，染疫後還使用溫熱的藥材補身，反而封住外出的路，讓餘邪留體內，造成病情惡化。

他說，這些人可食用添加茯苓、芡實等平性藥材、較平緩的四神湯，或是不加藥材的雞湯、滴雞精等，補充營養，又不會造成太大負擔。

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