【食力】新冠確診痊癒皮膚癢、咳不停、一直拉？ 中醫師教你10種後遺症調養對策 ！

新冠痊癒後，還咳嗽咳不停，阿利博士推薦用百合固金湯養肺。（ 圖／ingimage）

雖然美國疾病管制與預防中心（CDC）2022年10月14日公布，似乎又出現Omicron2種新亞型變異珠BQ.1、BQ.1.1，但是畢竟新冠疫情 逐漸趨緩，各國陸續解封，開啟後疫情時代。截至2022年10月19日為止，國內確診人數將近800萬人，阿利博士也曾在食力專欄、跟大家分享過如何三管齊下來增強免疫力 、減少罹患新冠肺炎，也談過確診時，如何用中西藥來治療、抗新冠中藥的作用機轉是什麼，今天要跟大家分享的是，這2年多來、針對新冠痊癒後病人的常見症狀，提出10種調養對策。

一、新冠痊癒後皮膚變不好 甚至帶狀皰疹上身

新冠痊癒後，產生的症狀一般是屬於「熱」，但是體質是「虛」；至於長新冠，WHO的定義，WHO將其根據「3、2、1」原則定義：

3：感染新冠肺炎後3個月內發生

2：症狀持續超過2個月

1：無法用其他診斷排除，症狀持續恐長達1年。

長新冠的症狀：常見有喘、容易疲倦、注意力不集中、肌肉痠痛；腦部發炎就會造成腦霧，心臟發炎則造成心肌炎、心血管疾病等，呼吸道發炎、則會出現有痰、咳嗽，此外，肌肉痠痛、腹瀉、關節痛也是常見的長新冠症狀。至於皮膚帶狀皰疹的出現，則往往是因為正氣（免疫力）不足而導致的。

二、新冠痊癒後 體質變成偏寒

新冠確診時有的人會咳嗽，咳到頭痛胃吐，甚至全身無力，痊癒後甚至經常頭暈，手腳冰冷。

阿利博士飲食建議：用粥來調養元氣最好用，粥品是亞洲人喜愛的家常飲食，藉由爐火將米粒中的澱粉糊化，其中的胺基酸、葡萄糖都釋放出來，分解成小分子，身體更好吸收，因此特別適合居隔在家、體力不足的人食用。清代黃雲鵠在其《粥譜》中說粥是：「一省費，二味全，三津潤，四利膈，五易消化。」這第5點「易消化」說明「粥」就是一種能快速幫助病患恢復體力的食材。阿利博士臨床上都建議病患用香蔥粥：用適量瘦肉、薑絲、蛋、香蔥煮粥，熱熱的吃粥、有點薑絲與香蔥來改善循環、恢復肌肉痠痛等無力的症狀虛症。

三、還在咳嗽咳不停 該怎麼辦？

新冠痊癒後，的確有許多人被咳嗽所困擾，阿利博士推薦用固肺粥品來養肺，肺臟在中醫的顏色屬白色，我們在煮稀飯的時候，上面有黏黏糊糊的白色米湯，對肺臟就是非常好的食材， 中醫有個很有名固肺的藥帖叫「百合固金湯」，我們可以用百合20公克、白果20、杏仁20公克來煮粥，加上一點點冰糖，就是一道很好固肺的粥品、也是我常推薦給確診後久咳不癒的病患。

四、變得容易腹瀉 該如何矯正？

新冠痊癒後，由於治療時吃了不少消炎止痛、抗病毒的西藥或者抗新冠屬於「荊防敗毒散」這類的中草藥，這些藥物用久用多，難免胃腸會過冷、有腹瀉之虞，阿利博士建議用四神中草藥加上粥，來調養這種腹瀉。煮四神粥，作法是以淮山、蓮子、芡實與茯苓各藥材等分量，也可用薏仁取代茯苓，加水煮成粥即可，不過要提醒的是：勿直接用湯泡飯，以免增加腸胃負擔。如果沒有米、也可以用四神湯，四神湯原本就是乾隆下江南時水土不服、上吐下瀉，當時治好乾隆的藥方，「四臣子」中藥藥材：蓮子、淮山、芡實、茯苓，等量比例1：1：1：1，加上豬肚熬煮（傳統以形補形的概念），中醫認為有利濕、健脾胃、顧腎補肺、養心安神、增強免疫力的功效，原本叫做四臣湯，因為「臣」跟「神」的台語發音是一樣的，所以慢慢變成四神湯了，12歲以下的小朋友往往因為沒有疫苗，中了新冠之後胃口大減，也可以用這個四神粥補補胃氣。

五、注意力變得容易不集中 尤其是小朋友

新冠痊癒後、如果注意力變得不集中，阿利博士建議、除了找中醫師調養以外，可以多做下列5項：

1、多吃綠色蔬果、五穀雜糧類，以及富含DHA的魚類與堅果類

2、多參加社交活動，與人互動

3、多學習新事物，讓腦有新的刺激

4、最重要睡眠要充足

5、保持運動習慣，也要戒菸與戒酒

阿利博士中藥建議：我臨床上常用一些天王補心丹、桂枝龍牡湯、天麻、黃耆、粉光蔘等中草藥，不過確實的中草藥還是要請您的中醫師處方。

六、如何用飲食來提高免疫力 預防再感染新冠？

阿利博士建議、飲食提升免疫力方法如下：

1、多吃菇類：香菇已被證實可以增加人體內自然殺手細胞，而提升免疫功能。

2、燉雞湯喝：雞湯確實可以增加體力，降低嗜中性白血球的趨化性，減緩感冒症狀。

3、飲食5份蔬果：每天至少要吃3份蔬菜與2份水果。

4、肉類、豆類（優質蛋白質）：最好是平均從動物性及植物性2種來源攝取。

5、富含維生素C的水果：芭樂、柳橙、奇異果、木瓜、草莓、柑橘類水果等。

6、大蒜：大蒜裡的硫化合物可以提高T細胞及巨噬細胞的活性。

7、地瓜：地瓜中的穀胱甘肽因為有抗氧化效果而能提升免疫力。

8、綠茶：綠茶兒茶素是很強的抗氧化劑，也有殺菌、抗癌的效果。

七、可以用哪些中藥來增強免疫力？

新冠痊癒後，下列這些中藥我常開來給病患增強免疫力：

1、黃耆：我臨床上超級常用黃耆的，可以幫助抵抗壓力並使身體恢復到平衡狀態。

2、刺五加：常用刺五加來幫助滋補調理、調整體質、健氣補力，維持最佳的精神狀態。

3、靈芝：要用靈芝子實體才有效。

4、高麗參：比較適合用於久病或者、比較衰弱老年人、身體抵抗力差的人身上。

5、粉光參：粉光參比高麗蔘涼，主要用於改善肺陰不足、虛熱喘咳、熱病傷陰燥咳等病症。

如果DIY泡粉光茶來增強免疫力，建議用我常用的方子：粉光蔘5公克、桂花2公克、菊花2公克、枸杞8公克，300c.c熱水沖泡，早晚各一杯，粉光蔘建議選用無毒產地的，畢竟是根部植物比較擔心重金屬污染，菊花還是推薦用台灣國產檢驗合格的最好。

建議根據體質與症狀請您的中醫師處方，臨床上失眠有下列幾型：

第一型：病患體型較胖，平時白天容易頭腦昏沈沈，平常自覺胸口悶悶不舒、容易疲倦、整天無精打采，晚上又睡不著，這是屬於中醫的「痰濕」體質，可以用香附、薑半夏、陳皮、甘草、枳實、鬱金來助眠。

第二型：病患屬於急性子，個性容易緊張、口乾、頭痛、失眠、一緊張就想上廁所，甚至兩脅疼痛，這是屬於「肝火」的體質，則可以用一些退肝火的中藥，例如柴胡、枳殼、桂枝、芍藥、甘草等中藥做成中藥助眠茶來改善。

第三型：病患屬於「心脾兩虛」的體質，面色比較蒼白、胃口不好、中氣無力、容易健忘、一站起來就常常自覺頭暈，女子月經量少或延遲，則可以用當歸、黨參、白朮、黃耆、熟地、遠志、龍眼肉等中藥改善這種的體質。

第四型：病患屬於夜貓子，經常熬夜、失眠已經一陣子了，口乾舌燥、腰膝酸軟、心煩胸悶、頭暈耳鳴，這是「虛火」的體質可以用知母、山萸肉、黨參、當歸等中藥來改善。

如果想泡些幫助入睡的養生花草茶，建議DIY：茉莉花1公克、洋甘菊2公克、菊花1公克、玫瑰2公克，300 c.c熱水沖泡，早晚各一杯，茉莉花建議用台灣有SGS認證的。

九、新冠痊癒後肌少症 怎麼辦？

這2個月門診病患不少是因為體重下降而前來的，如果沒有血糖異常，就有可能是罹患「肌少症」。根據期刊《Frontiers in Nutrition》於2022年07月所發表的文獻顯示，新冠肺炎確診後罹患肌少症（Sarcopenia）的機率約為48% ，因此推估，台灣大約民眾因為新冠疫情確診可能有超過300萬人產生肌少症。肌少症常見有6個症狀：

力量：上肢肌力不足、舉起重物變得有困難。

行走：大腿肌肉力量不夠，走路變慢。

行動不便：從椅子或床上起身、變得有困難。

爬樓梯樓梯、變得有困難

容易跌倒。

沒有刻意減重、卻體重減輕

確診痊癒後的肌少症，常見的中醫類型有3種（請依醫師處方用藥）：

胃熱型：痊癒後，容易怕熱、常常口乾口苦、煩躁易怒、腹脹伴有胃酸逆流，可以用黃連、吳茱萸、丹皮、梔子和白芍等中藥來改善。

胃寒型：吃生冷食物即感腹脹，喝溫水或保暖腹脹則減輕，可以使用附子、高良薑、香附、砂仁陳皮和吳茱萸等中藥來改善。

氣滯血瘀型：確診痊癒後還有手麻、嗅覺失常的現象，可以用蒲黃、五靈脂、當歸、丹參、乳香等中藥來改善。

平時調養、阿利博士建議常煮四神粥，作法是以蓮子、淮山、芡實、茯苓，等量比例1：1：1：1，加上豬肚熬煮也可用薏仁取代茯苓，加水煮成粥即可，12歲以下的小朋友、也可以加些枸杞子、龍眼肉與紅棗來增加甜味，促進食慾。

十、新冠痊癒後嗅覺不見了 怎麼辦？

根據《英國醫學期刊》，全球數百萬人會出現長期的味覺、嗅覺變化，全球 5.5 億人口染疫、約會有1500 萬人出現嗅覺異常，70%的患者在發病後3週內康復，嗅覺異常持續的時間平均是12天左右，約10%的患者可能會有很長的一段時間嗅覺永久傷害的後遺症。嗅覺異常當然要先排除其他原因所導致，例如外傷、病毒、細菌、過敏性鼻炎或者是腫瘤壓迫、影響嗅覺傳導神經，排除以上、如果是新冠造成的聞不到，阿利博士建議要越快治療越好，若是嗅覺喪失的時間拖得越長，恢復的機會就會越來越艱難。以下為阿利博士建議兩種中醫治療方向：

針灸：常用的穴道有迎香穴、攢竹穴、印堂穴、風池穴、曲池穴、合谷穴以及足三里穴。

中藥治療，嗅覺失常、常見中醫類型有：

1、 風熱型：鼻涕量多、黏、色黃，頭痛，常用中藥有銀花、黃芩、連翹、魚腥草、鵝不食草、蔓荊子、白芷等。

2、濕熱型：口乾、身疼痛、鼻涕黃稠，常用中藥有加葛根、白芷、川芎、升麻、甘草、柴胡等。

3、體虛肺熱型：胃口差、疲倦，鼻涕清且量多，常用中藥有四君子湯、托裏消毒飲與瀉白散為主方，加訶子、黃耆、山藥等。

天氣入冬，疫情多變，Omicron病毒株又冒出BA.2、BA.2.12.1、BA.4與BA.5等變異株，不僅持續突變，變異株數量也不斷上升，至今已演化出超過200種變異株，且還在持續演化，預防的方式不外乎戴口罩、勤洗手、注射疫苗、善用飲食與中藥來增加免疫力等措施，如果真的確診，甚至2度確診，阿利博士建議見招拆招，找出健康問題、好好調養身體就對了！(本文授權轉載自食力)https://www.foodnext.net/column/columnist/paper/5739755750