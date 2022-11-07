骨鬆+肌少症 70歲婦滑倒手撐地骨折

在體適能教練指導下，可透過啞鈴等重量訓練，刺激肌肉生長。（Getty Images）

在浴室滑跤，手臂一撐地，手腕劇痛，70多歲蔡姓婦人被送至急診時，痛到哀鳴，檢查發現手腕骨折，進一步檢驗顯示，她嚴重骨鬆 ，骨質密度T值為-3。骨科醫師會診時，發現婦人身材瘦小，小腿圍長度還不到30公分，罹患肌少症。

台灣嘉義大林慈濟醫院骨腫瘤科主任謝明宏表示，從老人醫學 來看，骨鬆與肌少症有如平行的兩條線，常出現於同一個人身上，「骨鬆患者也常合併肌少症」，如果沒能妥善治療改善，不僅住院及重症風險較高，死亡率也高於同年齡者。

「骨鬆與肌肉 量息息相關」，謝明宏說，絕大部分骨鬆患者偏瘦，肌肉量明顯不足，肌少症認定標準之一為「小腿肚周徑長度在33公分以下」，大林慈濟醫院內一項調查發現，門診眾多骨鬆患者平均小腿圍長度為30公分。

以該名婦人為例，體重僅40多公斤，手腳纖細，幾乎看不到肌肉，行動緩慢，明顯為肌少症患者，關鍵在於其日常飲食極度清淡，平常只吃青菜水果，幾乎不吃肉，以為這樣比較健康，沒想到反而讓自己深陷疾病風險。

謝明宏指出，骨鬆合併肌少症患者在飲食上常有三大缺失，首先是熱量攝取不足，每天所攝取的熱量不到1500大卡，遠低於應該攝取的熱量；再者為偏食，只吃青菜；三是未能攝取足量蛋白質，因不太吃肉，也較少食用乳製品、豆類製品。

在治療上，骨鬆患者可透過藥物抑制骨質流失速度，相較之下，想要改善肌少症，難度較高，必須從運動及飲食上著手，中老年人務必營養均衡，切忌「不餓就不吃」。

想要長出肌肉，還得做對運動，謝明宏開出負重、阻抗、柔軟等三大運動處方。

長肌肉3大運動

1.負重運動：走路、慢跑、爬樓梯。

2.阻抗運動：透過啞鈴、彈力帶等重量訓練，刺激肌肉生長。建議在體適能教練指導下，進行重量訓練。

3.柔軟運動：拉筋、伸展，多練習瑜伽，加強核心訓練，降低跌倒危機。