我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／鄧愷威先發5局飆7K無失分 收下本季首場先發勝投

台式飯糰意外南加爆紅 洋人排隊嘗鮮 只因...

停經變胖 脂肪肝風險翻倍 心臟病、中風找上門

廖靜清
聽新聞
test
0:00 /0:00
停經女性是脂肪肝的高風險族群；示意圖。圖／123RF
停經女性是脂肪肝的高風險族群；示意圖。圖／123RF

女性進入更年期或停經後，因雌激素分泌減少，罹患脂肪肝風險增加近2倍，心血管疾病風險也同步上升，應注意腰圍變粗、體重增加的警訊。

台灣肥胖醫學會秘書長、台中市立老人復健綜合醫院高齡整合醫療中心主任高湘涵指出，許多女性以為腰變粗只是自然老化，但其實內臟脂肪增加，代表代謝失衡。而停經後因雌激素下降，身體對心血管與肌肉的保護力減弱，加上基礎代謝率降低，容易出現胰島素阻抗、脂肪肝、高血壓、高血糖與高血脂等問題。

根據台灣肝臟研究學會統計，台灣成人脂肪肝盛行率高達3成，等於每3人就有1人有脂肪肝問題。高湘涵表示，脂肪肝不只是肝臟疾病，也反應了身體慢性發炎與代謝異常，增加心肌梗塞、中風風險。國內外研究顯示，脂肪肝患者罹患心血管疾病的機率，比一般人高出近3成。

高湘涵提醒，停經後的女性若想改善健康，關鍵不只是「減輕體重」，而是減少內臟脂肪、保留肌肉量。根據國際治療指引，體重減少5%，有助改善血壓與血糖；減重超過10%，可降低心血管疾病風險；若達15%以上，甚至有機會改善糖尿病與代謝性脂肪肝炎。

不過，許多更年期女性過度追求快速瘦身，反而可能因肌肉大量流失，導致基礎代謝率下降，不僅容易復胖，也可能增加跌倒、骨質疏鬆與失能風險。高湘涵建議，減重應透過飲食、運動與專業醫療團隊介入，避免自行使用來路不明減重產品。

近年俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類藥物受到關注。高湘涵表示，目前已有部分藥物除減重外，也同時具備心血管疾病與代謝性脂肪肝炎治療相關適應症，部分研究甚至顯示，脂肪減少幅度可達八成以上。但是藥物並非人人適合，應由醫師依年齡、代謝狀況與共病風險整體評估，切勿自行購買施打，以免增加健康風險。

高湘涵呼籲，更年期與停經不是健康走下坡的開始，而是重新檢視身體的重要時機。安排健康檢查，留意腰圍、血脂、血糖與肝功能變化，及早發現問題、及早治療，才能真正守住後半人生的健康。

中風 心血管疾病

上一則

胃食道逆流吃藥無效 「ARMA抗逆流黏膜燒灼術」改善

延伸閱讀

「瘦胖子」死亡風險高52% 醫：4招改善

「瘦胖子」死亡風險高52% 醫：4招改善
男性心血管疾病風險35歲後飆升 4招控糖降壓預防

男性心血管疾病風險35歲後飆升 4招控糖降壓預防
醫師：停經後骨質快速流失 藥物、保健可降風險

醫師：停經後骨質快速流失 藥物、保健可降風險
腎臟科醫師一年狂瘦88磅 體檢數字變漂亮

腎臟科醫師一年狂瘦88磅 體檢數字變漂亮

熱門新聞

研究顯示，蘋果與番茄可能加劇關節炎症狀，患者應注意飲食選擇，部分醫療機構建議個別評估對茄鹼食物的反應，不必完全避免。（圖／123RF）

關節炎難治 吃這2種常見水果恐誘發腫痛

2026-05-12 02:00
很多人以為熬過冬天，腦血管疾病風險就會下降，但實際上，每年春夏之交正是腦卒中的高發時期；示意圖。（123RF）

🎙️每分鐘死亡200萬腦細胞 別讓這個春夏高發病成終身遺憾

2026-05-12 09:35
醫師提醒，跑步、跳躍等高衝擊運動若頻率過高、恢復不足，就會增加髖關節受傷風險，運動應適度進行；示意圖。（圖／123RF）

防止髖關節退化 戒掉5大NG習慣 45歲以上須特別留意

2026-05-11 02:00
腎臟科醫師表示，健檢前喝雞湯、熬夜、狂運動都可能讓腎功能數值失真；示意圖。（123RF）

腎功能「數值」差不代表腎臟真的壞了？ 醫揭「假性腎衰竭」5大元凶

2026-05-10 05:20
63歲的林姓男子某天起床時，突然感到天旋地轉，原以為是內耳不平衡或耳石脫落，就醫檢查卻是症狀不典型的「後循環腦中風」。（AI生成）

男子頭暈以為內耳不平衡休息未改善 就醫竟確診「小腦中風」險喪命

2026-05-14 05:15
豆腐不只是蛋白質來源，用餐時搭配一杯柳橙汁，維生素C能大幅提升鐵的吸收率。(圖／123RF)

吃肉才能補鐵？這6種「高鐵素食」含量比牛排還高

2026-04-20 02:00

超人氣

更多 >
美國昨天為何全國降半旗？

美國昨天為何全國降半旗？
中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…

中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…
華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊
給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權

給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權
新娘換裝回來 22桌賓客卻為這事全走光 河南新人超崩潰

新娘換裝回來 22桌賓客卻為這事全走光 河南新人超崩潰