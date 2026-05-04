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兒少「健康胖」別輕忽 30歲前糖尿病風險高出18倍

記者林琮恩
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醫師提醒，兒童時間出現「代謝健康肥胖」，到成年後30歲前，出現第二型糖尿病風險高...
醫師提醒，兒童時間出現「代謝健康肥胖」，到成年後30歲前，出現第二型糖尿病風險高出一般人18倍、高血脂風險高六倍；示意圖。（圖／123RF）

許多民眾將珍奶視為每天必喝的飲料，醫師說，偶爾喝一杯珍奶無傷大雅，但若兒少長期、習慣性攝取含糖飲料，讓身體暴露高糖環境中，恐有健康疑慮，即使兒童時期出現「健康胖」，即體重過重，但生理檢查數值正常，在30歲前罹患第二型糖尿病的風險，仍高達18倍之多，「健康危機只是延後出現」。

許多家長覺得孩子「肉肉的」是正常現象，若再加上抽血檢查數值一切正常，便可能認定為暫時狀況，甚至是為日後「抽高」快速長高做準備。不過，台灣兒童內分泌科醫師王律婷說，一項發表於國際期刊「JAMA Pediatrics」大型研究分析，兒童時間出現「代謝健康肥胖」，即「健康胖」的孩童，到成年後30歲前，出現第二型糖尿病風險高出一般人18倍、高血壓罹病發現高三倍，高血脂風險高六倍。

王律婷說，兒少判斷體位不能只看「變胖多少公斤」，而是要把孩子的身體質量指數（BMI）和同年齡、同性別的孩子相比，看落在什麼位置，一般來說，BMI第85到未滿第95百分位屬於過重，第95百分位以上屬於肥胖，建議家長至少每年規律為兒少測量一次身高和體重，並追蹤BMI百分位的變化，且若體重一旦偏離正常範圍，不需等到檢查出現紅字才處理。

兒少飲食應減少精製糖與加工食品，建立規律三餐，並增加日常活動量，避免讓含糖飲料變成日常。王律婷建議，兒少補水應以白開水為主，若不愛喝水，可偶爾以無糖氣泡水或水果調味水替代，降低對甜味的依賴。

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