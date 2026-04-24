躺、坐、站、走都背痛 動刀5次無解 婦人針灸緩解能去公園走一圈

員榮醫療體系員榮醫院中醫部醫師呂彥璋為患者做雷射針灸。（員榮提供）

台灣彰化縣1名68歲陳姓婦女罹患骨質疏鬆，受傷導致脊椎壓迫性骨折，先後5次手術外加1次灌骨水泥，背痛程度不減，還痛到站不穩而跌倒骨折，仰賴輪椅代步，她的丈夫聽說針灸有效，找中醫師針灸治療數月，背痛大幅減輕已能走路。

影片來源：聯合新聞網

陳婦告訴醫護，骨鬆 讓她腰痛、背痛，吃止痛藥、復健效果都有限，脊椎壓迫性骨折先後動5次手術，還是很痛，灌骨水泥也沒減輕疼痛，痛到她躺著痛、翻身痛、走路痛、無法久站，曾因站不穩跌倒造成肩膀、右側髖關節 骨折，不得不坐輪椅代步。

陳婦的丈夫今表示，妻子常因背痛，深夜送急診注射止痛藥，有一次醫師提醒止痛藥打太多恐傷害腎臟，他們才意識到問題嚴重性，聽朋友提到針灸可治療疼痛，經人介紹到員榮醫療體系就診。

員榮醫療體系員生院區中醫部中醫師呂彥樟說，陳婦第一次看門診，坐輪椅到診療床邊，費力爬到診療床上，他檢陳婦背部有多道手術後留下的疤痕，結疤僵硬造成肌肉協調異常令病人感到疼痛，也硬到一般針灸的針幾乎刺不進去，改用針刀處理，又因患者經絡能量比較低，肌肉存在一些肌痛點，分別使用針灸和雷射針灸處理。

呂彥樟說，陳婦在針刀、針灸、雷射針灸、傷科手法4種方式治療下，疼痛減輕不少，躺在床上可翻身，可站起來到公園走一圈；外科手術具有不可逆性，術前多一份諮詢，或許能為身體留下一些轉圜餘地，中醫針灸擅長處理疼痛，患者在決定外科手術前可先嘗試針灸舒緩疼痛，即便必須手術，術後若疼痛也可選擇針灸緩解。