82歲甲狀腺癌二度復發 醫生這方式替她保住聲帶＋副甲狀腺

新北88歲蔡姓婦人（右）兩度因甲狀腺癌手術，她是亞東醫院耳鼻喉科主任廖立人的病患，蔡婦術後恢復良好，她22日現身說法，談到「相信醫生的專業就對了」。（記者王慧瑛／攝影）

台灣女性罹患甲狀腺癌機率高於男性，女性發生率約是男性3倍。新北88歲蔡姓婦人6年前患甲狀腺癌，去年追蹤發現二度復發，患者高齡且為二次手術，副甲狀腺受損風險大幅提升，醫生透過「PTeye副甲狀腺偵測系統」，建構「聲帶＋副甲狀腺」雙重保護機制，患者術後恢復良好，她22日現身說法談到「相信醫生的專業就對了」。

隨著健康檢查普及與高解析度超音波技術進步，甲狀腺結節檢出率持續攀升。亞東醫院耳鼻喉部主任廖立人指出，約每3名成年人即有1人發現甲狀腺結節。多數雖屬良性、變化緩慢，在進入手術治療階段後，如何在切除病灶的同時精準保留周邊重要組織，已成為影響術後品質的關鍵。

高齡與重複手術個案的手術難度與風險隨之升高。住新北樹林區的88歲蔡姓婦人6年前因甲狀腺乳突癌接受手術治療，原本病況穩定，去年追蹤發現疑復發，需再次進行同部位手術，副甲狀腺受損風險提升，一旦誤傷恐導致低血鈣、手腳麻木，甚至心律不整等併發症。

為降低高齡及重複手術風險，醫療團隊於術中導入新式偵測技術，即時辨識並成功保留副甲狀腺，讓手術更精準安全；亞東醫院去年引進國際先進的「PTeye副甲狀腺偵測系統」，結合既有術中神經監測技術，建構「聲帶＋副甲狀腺」雙重保護機制，全面升級甲狀腺手術照護標準。

廖立人指出，甲狀腺手術的核心挑戰，在於同時保護喉返神經與副甲狀腺兩項關鍵構造。喉返神經負責聲帶功能，受損可能導致聲音沙啞甚至失聲，導入術中神經監測系統，可即時偵測神經狀態，損傷率降至約1至2%。副甲狀腺則僅約3至5毫米，負責調控體內鈣離子平衡，一旦誤傷可能引發低血鈣，出現手腳抽筋、麻木、心律不整等症狀。

亞東醫院去年導入「PTeye 副甲狀腺偵測系統」，利用特定波長雷射誘發組織「天然螢光」，無需注射顯影劑即可使副甲狀腺與周邊組織產生10倍對比差異。搭配即時聲響回饋，協助醫師在術中精準辨識並保留微小組織，降低術後低血鈣風險。

「若出現這三大警訊不可忽視！」廖立人提醒，若有吞嚥困難或異物感可能為腫瘤壓迫食道；呼吸困難可能是結節壓迫氣管；聲音沙啞恐涉及喉返神經受壓或侵犯。另外具頸部放射線治療史、家族病史、年齡小於20歲或大於70歲，或男性新發結節者，皆屬高風險族群，要提高警覺。

針對近期風行的GLP-1受體促效劑（俗稱瘦瘦針），廖立人建議，若患者本身具有甲狀腺髓質癌病史，應審慎評估用藥風險，並與專科醫師充分討論，避免衍生其他後遺症。

亞東醫院副院長林子玉表示，結合PTeye與術中神經監測雙重技術後，臨床上術後低血鈣發生率明顯下降，患者切除病灶時，平均每側手術皆可成功保留至少一顆副甲狀腺，成功的手術不只是移除腫瘤，更重要是守住患者生活品質。

亞東醫院導入「PTeye 副甲狀腺偵測系統」，搭配即時聲響回饋，協助醫師在術中精準辨識並保留微小組織，降低術後低血鈣風險。（記者王慧瑛／攝影）

亞東醫院導入「PTeye 副甲狀腺偵測系統」，搭配即時聲響回饋，協助醫師在術中精準辨識並保留微小組織，降低術後低血鈣風險。記者王慧瑛／攝影

亞東醫院導入「PTeye 副甲狀腺偵測系統」，搭配即時聲響回饋，協助醫師在術中精準辨識並保留微小組織，降低術後低血鈣風險。記者王慧瑛／攝影