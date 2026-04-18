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水腫別輕忽 醫師：這是身體在求救

聯合新聞網
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醫師提醒，水腫是身體因不佳生活習慣而發出的警訊，長期水腫會加速老化並影響整體健康...
醫師提醒，水腫是身體因不佳生活習慣而發出的警訊，長期水腫會加速老化並影響整體健康狀態；示意圖。(圖／123RF)

很多人都有過水腫的經驗，例如前一天喝太多酒，隔天臉腫；或是到了傍晚，鞋子突然變得很緊。這些日常的水腫其實不只是外觀問題，而是身體發出的警訊。日本岡山大學醫學、牙科和淋巴學領域教授品岡玲解析水腫的成因，以及如何從根本改善。

所謂水腫，是因為某些原因導致血管滲出的水分，在皮下組織中過度堆積的狀態。人體約有60％是水分，其中約15％是存在於細胞與血管之間的「間質液」。細胞內幾乎不含鹽分，而間質液則接近海水般的鹽水。這兩者原本維持著非常精細的平衡。

一旦生活習慣不佳，使間質液濃度上升，就會從細胞中抽走水分。這種狀態對生命而言是一種危機，因此身體會緊急發出「口渴」的訊號，試圖稀釋間質液，而這整個過程就形成了水腫。

另外，幾乎不會只有臉單獨水腫。由於重力影響，水分容易集中在下半身（如腿部）或皮膚較薄的眼周，因此看起來像是局部問題，但實際上水腫是全身性的現象。肉眼看到的腫脹，只是冰山一角。

水腫的原因有哪些？

鹽分攝取過多：直接提高間質液濃度，從細胞中奪走水分，是最主要原因之一。

糖分攝取過多：糖分也容易與水結合，同樣會造成水腫。不過除非攝取量非常高，否則較少直接導致明顯水腫。

飲酒過量：問題不只在酒精本身，而是在分解過程中產生的毒素，會對細胞造成微小損傷，並釋放大量發炎物質，進一步吸引水分聚集。因此，隔天早上臉部浮腫，其實是身體一整晚對抗發炎的結果。

缺乏運動：運動不足會讓體內循環變差，導致無法引入新的水分來更新間質液，使身體的「淨化系統」運作不良。

發炎反應（容易被忽略的原因）：例如花粉症、皮膚摩擦、強烈日曬、乾燥、撞擊，甚至辛辣食物，都可能引發體內微小發炎。這些發炎物質會進入間質液，身體為了清除它們，會吸引更多水分，進而形成水腫。

人體約有37兆個細胞，決定了整體健康與狀態。當水腫持續存在，其實等同於在細胞周圍堆積發炎物質，就像讓身體長期處於「含有毒素」的狀態。這不僅對皮膚不好，也會影響整體健康，加速老化進程。

擺脫水腫可以這樣做

1.從源頭改善比事後補救更重要：與其等水腫出現才處理，不如從根本原因下手。減少鹽分、糖分、酒精與刺激性飲食，並調整容易引發發炎的生活習慣，有機會從根本改善長期水腫問題。

2.活動關節促進淋巴流動：淋巴系統是排出多餘水分與代謝廢物的主要途徑。比起單純按摩，活動肌肉更有效。例如轉動肩膀、張開雙手並扭動手臂，對臉部水腫特別有幫助；而腳部水腫則建議多活動腳踝、膝蓋與髖關節。

3.保健食品輔助：部分成分被證實有助於減輕水腫，例如「單葡萄糖基橙皮苷」。市面上已有添加此類成分的軟糖或保健食品，可以依照自身生活型態適度選擇。

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