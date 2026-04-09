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婦玩牌喝汽水後突昏倒撞地 診斷為迷走神經昏厥

中央社9日電
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一名婦人玩撲克牌、喝汽水後突然昏倒，送醫診斷為迷走神經昏厥，衛生福利部彰化醫院表...
一名婦人玩撲克牌、喝汽水後突然昏倒，送醫診斷為迷走神經昏厥，衛生福利部彰化醫院表示，過度緊張或興奮、嚴重胃食道逆流皆可能引發，平躺數分鐘讓血液流進腦部會醒來，如能找出刺激迷走神經的因子，從源頭改善，大多能減緩昏厥狀況。照片為示意非當事人。（彰化醫院提供）

台灣一名魏姓婦人日前玩撲克牌、喝汽水後突然昏倒，送醫診斷為迷走神經昏厥，衛生福利部彰化醫院表示，過度緊張或興奮、嚴重胃食道逆流皆可能引發，平躺數分鐘讓血液流進腦部會醒來。

彰化醫院神經內科醫師林嶸洲今天透過新聞稿表示，68歲魏姓婦人2週前與友人玩撲克牌，喝了一大口汽水後即昏迷往後倒，後腦撞到地上腫一塊，沒多久醒過來，友人嚇一大跳將其送急診，經電腦斷層發現腦部無礙，但後腦撞地有外傷，轉神經內科檢查。

林嶸洲說，患者經頸動脈超音波、腦波、24小時心電圖等檢查，未發現腦部及心臟方面問題，推斷是迷走神經昏厥，多能自發性完全恢復，但突然昏厥可能讓頭部或身體撞到硬物，傷害會更大。

林嶸洲指出，迷走神經從大腦分布到各重要器官，當迷走神經受過度刺激時會造成心跳變慢、血壓降低，血液輸送量變少，導致大腦血液供應不足，突然暈厥；如能找出刺激迷走神經的因子，從源頭改善，大多能減緩昏厥狀況。

林嶸洲表示，迷走神經昏厥在發生前通常有誘發因子刺激迷走神經，像是身體嚴重疼痛、情緒激動、受到驚嚇等，魏姓婦人可能是太過緊張或興奮激動，也可能是汽水刺激食道，引發迷走神經反應，因此請魏姓婦人在生活中控制激動情緒產生，目前未再發生昏厥。

醫師提及，曾有2名70多歲老翁頻繁昏厥，沒有高血壓、心臟、癲癇等問題，懷疑是迷走神經昏厥；經胃鏡檢查，2人皆罹患胃食道逆流，發作時刺激胃腸道的迷走神經而昏厥，藉由藥物及飲食調控，改善胃食道逆流，逐漸降低昏厥次數。

林嶸洲說，迷走神經昏厥是良性，平躺數分鐘，血流進入腦部後就會醒來，但仍要排除其他可能病因，找出誘發因子以利應對。

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