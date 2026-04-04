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別再忍了…英國研究：禁慾愈久 精子品質愈差

編譯周辰陽
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英國研究發現，精子在男性體內停留時間越長，品質會逐漸劣化，研究人員建議臨床醫師與...
英國研究發現，精子在男性體內停留時間越長，品質會逐漸劣化，研究人員建議臨床醫師與伴侶重新思考長時間禁慾是否總是有益；示意圖。（圖／123RF）

衛報報導，研究人員發現，精子在男性體內停留時間越長，品質會逐漸劣化，因此鼓勵男性更頻繁射精，可能有助於提升生育能力。

這項結論來自一項統合分析，整合115項人體研究，涵蓋近5萬5000名男性，以及56項探討30種非人類物種精子儲存影響的研究，相關細節已發表於皇家學會學報B（Proceedings of the Royal Society B）。

恐出現DNA損傷 游動力下降

研究顯示，男性禁慾時間愈長，精子愈容易出現DNA損傷與氧化壓力，在各項檢測中亦呈現活性與游動能力下降；且無論在人類或其他動物中，精子在雄性體內儲存期間皆會逐漸劣化，與年齡無關。此一結果亦對生殖醫學診所帶來啟示，若醫師希望取得品質最佳的精子，男性可能不應如現行指引建議那樣禁慾數日。

研究主要作者、牛津大學生物學家桑格維（Krish Sanghvi）表示：「我們發現男性精子在DNA損傷與氧化損傷方面的負面影響幅度相當明顯，因此有信心這在生物學上具有重要意義。」

世界衛生組織（WHO）建議男性在進行生育力檢測或試管嬰兒（IVF）前，應禁慾2至7天。不過，該指引主要著眼於取得最高的精子數量，而非最佳品質，因此相關做法如今可能需要更細緻調整。桑格維表示：「我們建議臨床醫師與伴侶重新思考，長時間禁慾是否總是有益，因為禁慾會導致精子品質下降。」

他進一步指出：「如果精子數量是診所或伴侶唯一考量，禁慾未必是壞事。但以試管嬰兒為例，受精成功通常不只取決於精子數量，也取決於精子品質。」

禁慾少於48小時 受孕率46%

雖然牛津大學研究未發現禁慾對人類受精率的影響，但另一項涵蓋453對伴侶的臨床試驗則顯示出關聯。試驗中，IVF醫師比較兩組伴侶的懷孕率：第一組男性在提供精子前禁慾少於2天，第二組則依WHO建議禁慾2至7天。結果顯示，禁慾少於48小時者懷孕率為46%，禁慾時間較長者僅36%。

對於嘗試自然受孕的伴侶而言，禁慾時間介於2至7天之間可能較為合適。禁慾過久，精子可能受損且活動力下降；禁慾過短，則可能數量不足或尚未成熟。

桑格維表示：「對伴侶而言，長時間禁慾未必總是好事，應在數量與品質之間取得平衡。」

圖為人工生殖示意圖。（路透）
圖為人工生殖示意圖。（路透）

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