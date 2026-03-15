睡到一半沒有呼吸 醫：這疾病讓大腦「缺氧」 增中風、失智風險

醫師提醒，打鼾、白天嗜睡又血壓難控，要小心是睡眠呼吸中止症；示意圖。（123RF）

55歲的陳先生，長年睡覺打呼，鼾聲驚擾枕邊人，且太太常發現他「睡到一半突然沒有呼吸」，過了十幾秒才又接著倒吸一口氣，一晚發生數十次。陳先生白天常精神不濟、影響工作，甚至開車停紅燈時也曾不小心睡著。因本身有三高問題，雖然規律服用降血壓藥物，血壓卻始終控制不理想。

台灣亞東紀念醫院睡眠中心主任林倬漢表示，陳先生接受完整睡眠檢查後，確診為重度睡眠呼吸中止症。為撐開塌陷的呼吸道、減少夜間缺氧情形，使用正壓呼吸器（CPAP）。治療一個月後，打鼾情形明顯改善，白天的疲倦感也減少，連長期控制不佳的血壓也慢慢回到穩定狀態。

林倬漢表示，許多人都以為「打呼代表睡得很熟」，其實多數反而是「睡得很不好」的警訊，尤其鼾聲不規律、聲音很大，代表睡眠結構不穩定，身體處於淺眠狀態。除了白天精神不濟，身體處在缺氧、醒來的循環，也導致全身慢性發炎，損害血管及增加心肌梗塞、中風、失智等心血管疾病 風險。

研究估計，全球約有9億多名成年人患有睡眠呼吸中止症，其中近一半屬於中度至重度患者。林倬漢指出，患者在睡眠中會反覆出現呼吸暫停與血氧下降，等於一整晚經歷數十次甚至上百次的缺氧，影響白天精神與注意力，以及腦部、心臟的健康，甚至猝死等，重度患者的死亡風險為常人2.5倍以上。

亞東紀念醫院精神暨心身醫學部主任潘怡如指出，臨床上不少長期失眠的患者，也同時合併了睡眠呼吸中止症。若只針對失眠症狀治療，而忽略背後可能存在的呼吸中止問題，難以真正改善睡眠品質。當呼吸問題被妥善處理後，患者的睡眠狀況也明顯改善，包括降低焦慮或憂鬱情緒。

除了入睡困難或夜間頻繁醒來外，潘怡如提醒，如果白天容易疲倦、注意力不集中、情緒起伏大，甚至在工作或開車時打瞌睡，都應提高警覺，可能與睡眠呼吸中止有關。民眾可先進行睡眠自我評估，透過生活型態調整或適當醫療介入，例如控制體重、規律運動、戒除菸酒等，都有助於減輕呼吸道壓力。

睡眠呼吸中止症的日常生活保養

1.減重：能直接減少呼吸道周圍的脂肪，使呼吸道通暢，降低呼吸中止的次數。

2.改變睡姿：建議採取側睡，防止仰睡導致舌根後倒阻塞呼吸道，減少打鼾。

3.戒菸、戒酒：吸菸會導致上呼吸道發炎，酒精則會使呼吸道肌肉過度放鬆，加重塌陷。

4.改善鼻塞：治療過敏性鼻炎，保持鼻腔暢通，減少夜間缺氧。

5.規律運動：改善睡眠品質並幫助減重。