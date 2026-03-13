男子免疫失衡反覆鬼剃頭、蕁麻疹 中醫調理改善

我的頻道

記者胡蓬生／苗栗報導
男子近兩年除圓禿外，也常出現鼻過敏、蕁麻疹及慢性攝護腺發炎等情形，身體似乎長期處於反覆發炎狀態，經中醫調理後已有改善。（為恭紀念醫院提供）
男子近兩年除圓禿外，也常出現鼻過敏、蕁麻疹及慢性攝護腺發炎等情形，身體似乎長期處於反覆發炎狀態，經中醫調理後已有改善。（為恭紀念醫院提供）

50多歲的陳姓男子2年前頭皮突然出現多處硬幣大小的圓形禿髮，經皮膚科局部注射治療後症狀逐漸改善，但數月前再度復發，後腦勺及兩側頭皮陸續出現多處圓禿，掉髮情形明顯，轉至台灣頭份市為恭紀念醫院中醫門診，經中醫調理一段時間後，禿髮區逐漸長出新生毛髮，整體頭皮狀況也較為穩定，過敏與反覆發炎情形也逐漸改善。

為恭醫院中醫科醫師唐萱庭表示，圓禿在醫學上屬於自體免疫相關疾病，主要是免疫系統錯誤攻擊毛囊，導致毛髮突然脫落，陳姓病患就診時提到，近兩年除圓禿外，也常出現鼻過敏、蕁麻疹及慢性攝護腺發炎等情形，身體似乎長期處於反覆發炎狀態。

唐萱庭表示，這種情況屬於典型的「慢性發炎體質」，臨床上部分圓禿患者可能同時伴隨過敏體質、慢性發炎或長期壓力等因素，使免疫系統較不穩定，可能增加圓禿反覆發作的機會。治療上除局部治療外，中醫也會從整體體質調整著手，透過中藥調理與針灸等方式，協助改善身體整體狀況與頭皮循環。

她指出，中藥治療多依個人體質調整處方，初期著重疏肝理氣、清熱調整發炎反應，後期則是透過補氣養血、活血通絡，促進毛囊營養供應；同時搭配頭皮局部針灸，刺激穴位以促進局部循環與毛囊代謝。經一段時間調理後，病患禿髮區逐漸長出新生毛髮，整體頭皮狀況也較為穩定，過敏與反覆發炎情形也有改善。

唐萱庭表示，圓禿常被誤認為單純皮膚問題，實際上可能與免疫系統、慢性發炎、壓力及生活作息等因素相關。圓禿雖然經常突然出現，容易讓人感到焦慮，但多數患者在適當治療下，能逐漸改善。建議平時應維持規律作息與充足睡眠，減少高糖與油炸食物攝取，均衡補充蛋白質、維生素B群、鋅等營養素，並透過運動或適當紓壓方式維持身心平衡。如果出現異常掉髮或圓禿情形，應及早就醫評估，由專業醫療人員找出原因並進行適當治療。

為恭醫院中醫科醫師唐萱庭表示圓禿常被誤認為單純皮膚問題，實際上可能與免疫系統、慢性發炎、壓力及生活作息等因素相關。圓禿雖然經常是突然出現，易讓人感到焦慮，但多數患者在適當治療下都能逐漸改善。（為恭紀念醫院提供）

男子近兩年除圓禿外，也常出現鼻過敏、蕁麻疹及慢性攝護腺發炎等情形，身體似乎長期處於反覆發炎狀態，經中醫調理後已有改善。（為恭紀念醫院提供）

