扣鈕扣變難、拿茶杯滑落 恐是拇指基底關節退化

郭韋綺
醫師提醒，治療「拇指基底關節退化性關節炎」只要置換人工關節，握力可以恢復百分之百；示意圖。（圖／123RF）
拇指是雙手完成對掌、捏握與各種精細動作的核心，一旦長期疼痛、無力，連開瓶蓋、轉門把、扣鈕釦等小事都成了難題，醫師指出，拇指捏握無力、根部持續疼痛，多半與「拇指基底關節退化性關節炎」有關。

台灣高雄榮總骨科醫師陳俊宇說明，此症常見於需反覆用手、長時間施力的族群，如花藝師、理髮師、拆封作業員及高爾夫球運動員等。隨著關節軟骨磨損與不穩定加劇，疼痛與功能受限也會日益明顯。

目前治療方式除保守療法外，針對中重度患者可透過人工關節重建手術改善症狀，術後握力與捏力恢復程度可達接近百分之百，讓患者重新找回手部力量與生活品質。

拇指基底關節又稱腕掌關節（CMC關節），位於第一掌骨與大多角骨之間，是完成對掌、捏握與精細操作的重要結構，隨著年齡增長、女性荷爾蒙變化、外傷或長期重複使用，關節軟骨逐漸磨損，造成關節間隙變窄、骨刺生成與不穩定現象。

一名從事服飾買賣20多年的廖姓女子，長年使用雙手拆封條膠帶，導致雙側拇指嚴重退化出現Z字變形，接受傳統手術仍反覆疼痛，換了人工關節後，雙手功能完全恢復。

熱愛高爾夫運動的71歲林姓男子，也在手術與復健後恢復揮桿穩定度，再度回到球場，他表示大拇指長期無力，拿茶杯都沒力氣，連摔三個茶杯才驚覺手出問題，兩年前手術置換人工關節，握力、捏力完全恢復。

研究統計，50歲以上族群約有15%至30%出現不同程度退化，患者常在拇指根部出現疼痛與無力，陳俊宇建議，超過50歲以上才有必要考慮換人工關節。

高雄榮總骨科醫師陳俊宇建議，超過50歲才有必要考慮置換人工關節。（記者郭韋綺／攝影）

71歲林姓男子熱愛高爾夫球運動，拇指長期握捏無力，置換人工關節後，握力功能完全恢復，打球更有自信。（記者郭韋綺／攝影）

