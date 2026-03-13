賞月竟看成「半個月亮」 水晶體脫位視力剩0.2

25歲陳姓男子賞月看成半個月亮意外揪出視力受損。（圖／洪啟庭提供）

一名25歲男子賞月看成半個月亮，就醫發現水晶體脫位，原本無近視，視力僅剩0.2，術後恢復八成視力。醫師提醒，看月亮出現彩虹般光暈而旁人看不見，務必盡快接受青光眼篩檢。

台灣達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭說，陳男前年11月搬運物品時，不慎被同事手肘撞擊右眼，當下右側眼眶抽痛，但隨後緩解，自覺無大礙，未特別就醫。直到去年元宵節賞月才驚覺異狀，雙眼看月亮竟成複影，閉上右眼，左眼所見月亮仍是圓形；但閉上左眼，以右眼單獨觀看，月亮上方約三分之一卻呈現暗色現象。

洪啟庭表示，陳先生自幼右眼視力1.0，無近視史，不料散瞳檢查發現右眼水晶體已向後方位移，下方4時至9時方向的懸韌帶斷裂，脫離正常解剖位置，由於視網膜成像上下相反，水晶體缺位造成的屈光度不足，讓患者感覺月亮上半部變暗、變形。

驗光顯示，原本無近視的陳男竟出現200度近視與高達450度散光，視力僅剩0.2至0.4，研判就是撞擊導致水晶體脫位。

醫療團隊隨即安排白內障超音波乳化術合併前玻璃體切除，並以囊袋張力環固定後植入人工水晶體，術後一個月，右眼視力恢復至0.8。

洪啟庭提醒，賞月時若發現彩虹般光暈，務必接受篩檢，夜間行走若看到路燈周圍出現明顯「佛光」般光圈，常與眼壓升高有關，是青光眼的重要警訊。

散瞳後發現水晶體向後方稍微位移，懸韌帶向後、向側斷離，導致視力受損。（圖／洪啟庭提供）

醫師也提醒，若看到路燈周圍出現明顯「佛光」般光圈，更不可輕忽，這類光暈現象常與眼壓升高有關，是青光眼的重要警訊。（圖／洪啟庭提供）

25歲陳姓男子賞月看成半個月亮意外揪出視力受損。（圖／洪啟庭提供）

賞月出現暗色現象小心眼疾上身。（圖／洪啟庭提供）