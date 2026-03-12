支架繞道全失效 57歲女心血管硬如石 震波碎石術解「心頭患」

我的頻道

記者趙容萱
醫師盧炯睿說明，IVL血管內震波碎石術猶如「處理老舊水管內頑固水垢」，降低血管損傷風險並提升治療效果。（圖／長安醫院提供）
醫師盧炯睿說明，IVL血管內震波碎石術猶如「處理老舊水管內頑固水垢」，降低血管損傷風險並提升治療效果。（圖／長安醫院提供）

57歲李女長期罹患冠狀動脈疾病，四年前接受冠狀動脈繞道手術後，近期胸悶與放射性背痛明顯加劇，就醫後查出冠狀動脈支架內再狹窄，合併高度鈣化缺血，經接受「IVL血管內震波碎石術」震碎鈣化組織，置放藥物支架，終結困擾多年的心頭之患。

台灣台中長安醫院心血管中心主任盧炯睿提醒，冠狀動脈疾病屬於慢性疾病，即使完成支架置放或繞道手術，仍需長期規律服藥、控制危險因子並定期追蹤。若出現反覆胸悶、心悸或不明原因的長期背痛，應及早就醫檢查，以免延誤治療時機。

回顧李女病史，李女曾置放藥物塗層支架，後因效果有限，轉往他院求醫，接受過冠狀動脈繞道手術，不料繞道血管後續仍發生阻塞，使心臟灌流再度仰賴原本已高度病變的冠狀動脈，形成結構複雜且風險較高的臨床情境。

盧炯睿指出，評估患者多次介入治療後仍反覆狹窄，且合併嚴重鈣化的支架內再狹窄病灶，若僅使用傳統高壓球囊，容易出現擴張不足，甚至增加血管剝離或破裂的風險，因此在完整評估患者病史與血管條件後，醫療團隊選擇導入「IVL血管內震波碎石術」。

該技術透過低能量、精準控制的震波作用於血管壁內鈣化組織，破壞深層鈣化結構，使血管恢復順應性，進而協助後續支架的擴張與置放。

盧炯睿說明，IVL如「處理老舊水管內頑固水垢」，著重在於改變鈣化結構本身，以降低血管損傷風險並提升治療效果。但該技術並非適用於所有病人，仍需依個別病灶條件審慎評估。

